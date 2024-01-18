Щоденний гороскоп на 18 січня вже тут із астрологічним прогнозом для всіх знаків зодіаку.

Щоденний гороскоп на 18 січня дізнайтеся, що приготували для вас зірки.

Гороскоп на 18 січня для всіх знаків Зодіаку:

Овен

(21 березня - 19 квітня)

Нарешті проблеми з грошима можуть почати закінчуватися. Станції Урану прямують до вашого фінансового сектора.

Під час ретроградного Урану, що почався минулого року, ви почали витрачати більше грошей, ніж очікували. Хоч тобі вдавалося втриматися над водою, це не завжди давалося тобі легко.

Тепер ситуація почне покращуватись, але спочатку ви зможете по-новому зрозуміти причини своїх фінансів. Це чудовий час, щоб почати планувати, працювати над економією грошей, виходом із боргів та відновленням свого фінансового портфеля.

Телець

(20 квітня – 20 травня)

Станції Урану направляються у ваш сектор особистості, і це початок багатьох інших змін, які ви зазнаєте цього року.

Коли затемнення пройдуть на плані Тельця/Скорпіона, ви почнете бачити, як ваше життя повернеться в новому напрямку як у коханні, так і в особистому житті.

Це чудовий час, щоб почати планувати, якими курсами, навичками та проектами особистого розвитку ви хотіли б зайнятися наступного року.

А Уран прямий – це дверний отвір для нової ідентичності чи зміни вашого погляду на свою автономію та потенціал прийняття рішень.

Близнюки

(21 травня – 20 червня)

Станції Урану прямують у ваш сектор прихованих ворогів.

Що ж, Близнюки, не завжди абсолютно ясно, кому ви можете довіряти, а кому не можна дозволяти надто близько підходити до вашого життя, але ясність за вами, оскільки ця планета починає рухатися прямо.

У вашому житті може статися щось раптове, що змусить вас дізнатися правду про конкретну людину, яку ви, можливо, вже підозрювали, і вам не знадобиться багато часу, щоб розірвати зв'язки, тому що коли ви дізнаєтесь, ви дізнаєтесь.

Рак

(21 червня – 22 липня)

Спілкування далося вам тяжко. Нелегко завести гарні дружні стосунки, але тепер, коли станції Урану прямують до вашого сектору дружби, налагоджувати зв'язки та знайомитися з людьми може бути простіше.

Те, що ви сприймали як слабкі зв'язки, які ні до чого не привели, може почати виявлятися міцніша взаємодія.

Ви можете відновити контакти з людьми, які впродовж останніх кількох місяців здавались надто зайнятими, та почати краще обговорювати проекти, за якими можна будувати плани.

Лев

(23 липня – 22 серпня)

Пліткарі, наклепники і люди, які намагалися принизити вас, отримають свою карму, і добре, що ви виявили терпіння, Лев, тому що час був на вашому боці.

Станції Урану направляють вас у сектор кар'єри та суспільної репутації, і це буде для вас позитивним часом. Негативна думка може змінитись, або ви можете почати завойовувати розташування авторитетних осіб на роботі, що допоможе вам покращити вашу кар'єру.

Діва

(23 серпня – 22 вересня)

Станції Урану прямують у ваш сектор вищої освіти та духовності.

Ваша віра, можливо, зазнала випробування минулого року, і це могло викликати у вас почуття гіркоти, розлади та розчарування у своїй вищій силі, релігії та переконаннях. Але тепер, коли планета керує станціями хаосу, справи починають покращуватись.

Це гарний час, щоб повернутися до старих ритуалів, які ви практикували і які приносили вам втіху, як-от молитва, медитація і тихе споглядання.

Терези

(23 вересня – 22 жовтня)

Станції Урану направляються у ваш сектор секретів, і вони можуть побачити світ таким чином, що ви зможете вирішити, виправити і відновити проблему, про існування якої ви навіть не підозрювали.

Ви можете отримати поштою лист, пов'язаний зі страховою проблемою, претензією або чимось, пов'язаним із спільними грошима та ресурсами (фонди, взаємні фонди, ощадні плани тощо), і ви матимете можливість виправити це до того, як вам це знадобиться. скористатися послугою. Це також гарний час для перегляду та перегляду документів, які ви, можливо, підписали поспіхом або плануєте підписати найближчим часом.

Скорпіон

(23 жовтня – 21 листопада)

Станції Урану направляються до вашого сектора зобов'язань, і це гарний час, щоб проаналізувати ваші відносини і перевірити один одного.

Ви можете не знати про деяку напруженість між вами та близькою людиною. Це чудовий час, щоб використовувати вечірнє побачення, щоб поговорити про напруженість у відносинах або про щось, що заважає вашій щоденній взаємодії один з одним.

Стрілець

(22 листопада – 21 грудня)

Станції Урану направляються у ваш сектор обов'язків, і це чудовий час для вас, оскільки він може принести перепочинок від усієї важкої роботи, яку ви виконували без жодних результатів.

Зусилля, які ви докладаєте, щоб побудувати своє життя, почнуть виявлятися у грошах, ресурсах та всіх речах, які вам потрібні для покращення свого життя.

Козеріг

(22 грудня – 19 січня)

Так, Козеріг, тобі в повітрі витає кохання, хоча Венера в твоєму знаку ретроградна. Ви можете почати з знання того, що вам не подобається, оскільки це допоможе вам звузити коло пошуків.

Станції Урану прямують у ваш сектор будинку та романтики, і це чудовий час, щоб сподіватися на кохання та зустріти когось, хто вам подобається.

Увійдіть на заходи. Будьте більш відкриті для відвідування заходів. Спробуйте кілька речей, які приносять вам радість та щастя.

Водолій

(20 січня – 18 лютого)

Це чудовий час для того, щоб вивчити нове місце проживання, оглянути квартири або подивитися, де можна покращити ваше житло. Станції Урану прямують до вашого сектору сім'ї.

Почитайте журнали про домашній дизайн або подивіться на YouTube ідеї проектів для дому своїми руками. Можливо, поїдьте в нове місто або селище, яке ви збиралися відвідати, щоб перевірити, які у вас є варіанти, і подивитися, чи є що-небудь, що вам сподобається.

Риби

(19 лютого – 20 березня)

Багато що може статися за день, і вам сьогоднішній день принесе поліпшення розумового зору і ясності.

Станції Урану прямують до вашого сектору зв'язку, і яке поліпшення вашого життя багато в чому.

Нерозуміння, плутанина і проблеми зі складанням планів почнуть вам згладжуватися. Це чудовий час для перегляду будь-яких письменницьких проектів, редагування та подання пропозицій, якщо ви хочете, щоб ідея була прийнята.

Джерело: yourtango.

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