Ежедневный гороскоп на 18 января, узнайте, что приготовили для вас звезды.
Гороскоп на 18 января для всех знаков Зодиака:
Овен
(21 марта – 19 апреля)
Наконец-то проблемы с деньгами могут начать заканчиваться. Станции Урана направляются в ваш денежный сектор.
Во время ретроградного Урана, начавшегося в прошлом году, вы начали тратить больше денег, чем первоначально ожидали. Хоть тебе и удавалось удержаться над водой, это не всегда давалось тебе легко.
Теперь ситуация начнет улучшаться, но сначала вы сможете по-новому понять причины своих финансов. Это прекрасное время, чтобы начать планировать, работать над экономией денег, выходом из долгов и восстановлением своего финансового портфеля.
Телец
(20 апреля – 20 мая)
Станции Урана направляются в ваш сектор личности, и это начало многих других изменений, которые вы испытаете в этом году.
Когда затмения пройдут на плане Тельца/Скорпиона, вы начнете видеть, как ваша жизнь повернется в новом направлении как в любви, так и в личной жизни.
Это прекрасное время, чтобы начать планировать, какими курсами, навыками и проектами личного развития вы хотели бы заняться в следующем году.
А Уран прямой — это дверной проем для новой идентичности или изменения вашего взгляда на свою автономию и потенциал принятия решений.
Близнецы
(21 мая – 20 июня)
Станции Урана направляются в ваш сектор скрытых врагов.
Что ж, Близнецы, не всегда абсолютно ясно, кому вы можете доверять, а кому нельзя позволять слишком близко подходить к вашей жизни, но ясность за вами, поскольку эта планета начинает двигаться прямо.
В вашей жизни может случиться что-то внезапное, что заставит вас узнать правду о конкретном человеке, которого вы, возможно, уже подозревали, и вам не потребуется много времени, чтобы разорвать связи, потому что, когда вы узнаете, вы узнаете.
Рак
(21 июня – 22 июля)
Общение далось вам тяжело. Нелегко завести хорошие дружеские отношения, но теперь, когда станции Урана направляются в ваш сектор дружбы, налаживать связи и знакомиться с людьми может быть проще.
То, что вы воспринимали как слабые связи, которые ни к чему не привели, может начать проявляться более прочное взаимодействие.
Вы можете восстановить контакты с людьми, которые в последние несколько месяцев казались слишком занятыми, и начать лучше обсуждать проекты, по которым можно строить планы.
Лев
(23 июля – 22 августа)
Сплетники, клеветники и люди, которые пытались вас унизить, получат свою карму, и хорошо, что вы проявили терпение, Лев, потому что время было на вашей стороне.
Станции Урана направляют вас в сектор карьеры и общественной репутации, и это будет для вас позитивное время. Отрицательное мнение может измениться, или вы можете начать завоевывать расположение авторитетных лиц на работе, что поможет вам улучшить вашу карьеру.
Дева
(23 августа – 22 сентября)
Станции Урана направляются в ваш сектор высшего образования и духовности.
Ваша вера, возможно, подверглась испытанию в прошлом году, и это могло вызвать у вас чувство горечи, расстройства и разочарования в своей высшей силе, религии и убеждениях. Но теперь, когда планета управляет станциями хаоса, дела начинают улучшаться.
Это хорошее время, чтобы вернуться к старым ритуалам, которые вы практиковали и которые приносили вам утешение, таким как молитва, медитация и тихое созерцание.
Весы
(23 сентября – 22 октября)
Станции Урана направляются в ваш сектор секретов, и они могут выйти на свет таким образом, что вы сможете решить, исправить и восстановить проблему, о существовании которой вы даже не подозревали.
Вы можете получить по почте письмо, связанное со страховой проблемой, претензией или чем-то, связанным с общими деньгами и ресурсами (фонды, взаимные фонды, сберегательные планы и т. д.), и у вас будет возможность исправить это до того, как вам это понадобится. воспользоваться услугой. Это также хорошее время для пересмотра и пересмотра документов, которые вы, возможно, подписали в спешке или планируете подписать в ближайшее время.
Скорпион
(23 октября – 21 ноября)
Станции Урана направляются в ваш сектор обязательств, и это хорошее время, чтобы проанализировать ваши отношения и проверить друг друга.
Вы можете не знать о некоторой напряженности между вами и близким человеком. Это прекрасное время, чтобы использовать вечернее свидание, чтобы поговорить о напряженности в отношениях или о чем-то, что мешает вашему ежедневному взаимодействию друг с другом.
Стрелец
(22 ноября – 21 декабря)
Станции Урана направляются в ваш сектор обязанностей, и это прекрасное время для вас, поскольку оно может принести передышку от всей тяжелой работы, которую вы выполняли без каких-либо результатов.
Усилия, которые вы прилагаете, чтобы построить свою жизнь, начнут проявляться в деньгах, ресурсах и всем вещах, которые вам нужны для улучшения своей жизни.
Козерог
(22 декабря – 19 января)
Да, Козерог, для тебя в воздухе витает любовь, хотя Венера в твоем знаке ретроградна. Вы можете начать с знания того, что вам не нравится, поскольку это поможет вам сузить круг поисков.
Станции Урана направляются в ваш сектор дома и романтики, и это прекрасное время, чтобы надеяться на любовь и встретить кого-то, кто вам нравится.
Зарегистрируйтесь на мероприятия. Будьте более открыты для посещения мероприятий. Попробуйте несколько вещей, которые приносят вам радость и счастье.
Водолей
(20 января – 18 февраля)
Это прекрасное время для того, чтобы изучить новое место жительства, осмотреть квартиры или посмотреть, где можно улучшить ваше нынешнее жилье. Станции Урана направляются в ваш сектор семьи.
Почитайте журналы о домашнем дизайне или посмотрите на YouTube идеи проектов для дома своими руками. Возможно, съездите в новый город или поселок, который вы собирались посетить, чтобы проверить, какие у вас есть варианты, и посмотреть, есть ли что-нибудь, что вам понравится.
Рыбы
(19 февраля – 20 марта)
Многое может произойти за день, и для вас сегодняшний день принесет улучшение умственного зрения и ясности.
Станции Урана направляются в ваш сектор связи, и какое улучшение вашей жизни во многих отношениях.
Непонимание, путаница и трудности с составлением планов начнут для вас сглаживаться. Это прекрасное время для пересмотра любых писательских проектов, редактирования и подачи предложений, если вы хотите, чтобы идея была принята.
Источник: yourtango.
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