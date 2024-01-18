У державній фінустанові "ПриватБанк" продовжується фінансовий моніторинг, у рамках якого блокують рахунки та доступ до застосунку "Приват24".

Останнім часом користувачі "ПриватБанк" виражають своє незадоволення щодо співпраці з даною фінансовою установою. Цього разу клієнт "ПриватБанк" розповів на сайті Мінфін, що банк без пояснень заблокував його банківську картку. В "ПриватБанк" пояснили, що робити, коли таке стається.

Клієнт "ПриватБанк" поскаржився, що отримав відмову у обслуговуванні. Чоловік одразу почав зʼясовувати, у чому причина. Йому повідомили в онлайн чаті "ПриватБанк", про те що причиною є фінансовий моніторинг, але йому можуть поновити обслуговування. При цьому ніхто не надає інформацію, як саме клієнт "ПриватБанк" може пройти фінансовий моніторинг, та що саме зробити для поновлення ділових відносин.

"ПриватБанк" під скаргою поспішив пояснити, що потрібно робити. Там пояснили, що при розірванні ділових відносин надається можливість переказу залишків грошей до іншого банку.

В "ПриватБанк" додали, що для перерахування коштів на рахунках, необхідно звернутись до будь-якого відділення банку, маючи при собі:

реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ваше ім’я;

документи, що підтверджують повноваження розпоряджатись рахунками;

документи, що посвідчують особу;

документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України;

заяву про перерахування залишків коштів.

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