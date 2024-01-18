В государственном финучреждении "ПриватБанк" продолжается финансовый мониторинг, в рамках которого блокируют счета и доступ к приложению "Приват24".

В последнее время пользователи "ПриватБанк" выражают свое недовольство по сотрудничеству с данным финансовым учреждением. На этот раз клиент "ПриватБанк" рассказал на сайте Минфин, что банк без объяснений заблокировал его банковскую карту. В "ПриватБанк" объяснили, что делать, когда такое происходит.

Клиент "ПриватБанк" пожаловался, что получил отказ в обслуживании. Муж сразу начал выяснять, в чем причина. Ему сообщили в онлайн-чате "ПриватБанк", о том, что причиной является финансовый мониторинг, но ему могут возобновить обслуживание. При этом никто не предоставляет информацию, как именно клиент "ПриватБанк" может пройти финансовый мониторинг, и что именно сделать для возобновления деловых отношений.

"ПриватБанк" под жалобой поспешил объяснить, что нужно делать. Там объяснили, что при расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков денег в другой банк.

В "ПриватБанк" добавили, что для перечисления средств на счетах необходимо обратиться в любое отделение банка, имея при себе:

реквизиты счета, открытого в другом банке на ваше имя;

документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами;

документы, удостоверяющие личность;

документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;

заявление о перечислении остатков средств.

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