Ваше читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут на 17 січня, з пророкуванням з використанням нумерології та астрології.

Що принесе вашому знаку зодіаку читання однієї карти Таро? Читай далі.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Трійка пентаклів.

Що ви робите краще, ніж будь-хто інший? Не уникайте сяйва в цій галузі вашого життя.

Ваш талант може стати джерелом сили, потенційним доходом чи допомогти вам, коли вам це потрібно найбільше. Якщо ви приховували якусь навичку, почніть виносити її на поверхню, щоб інші могли її побачити. Час!

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Шістка Жезлов.

Дитинство, минулі часи та радості, які ви зазнали в середині підліткового віку, — все це теми, які виринають перед вами, коли випадає Шістка Жезлов.

Перегляньте старі фотографії та згадайте. Дозвольте своєму розуму повернутися до грайливих часів, коли життя було простим.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Паж Жезлов

До вас можуть прийти новини і це може бути радісне оголошення або повідомлення від друга про відновлення зв'язку.

Не відривайтеся від світу та не уникайте перевірки голосових повідомлень сьогодні. На вас може чекати солодкий сюрприз!

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Туз Жезлов.

Так, ви творча людина, Раку, навіть якщо ви не маєте уяви, у вас приховані риси художника. Чому б не спробувати те, що вам захотілося спробувати.

Купуйте набір для самостійного складання або зайдіть до художнього магазину та огляньтеся. Мистецтво може допомогти вам досліджувати ваші внутрішні почуття, то чому б не спробувати?

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Повішений.

Коливання – це добре, але не тоді, коли вони стають виправданням бездіяльності.

Ви зволікаєте, бо боїтеся наслідків, пов'язаних із вашим вибором? Ти маєш продовжувати рухатися, Лео, інакше все буде вирішено за тебе, бо нічого не робити – це також рішення.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Ієрофант.

Правила – це не завжди погано, Діво. Необхідність слідувати за натовпом і за тим, як усе робилося завжди, може бути прихованим благословенням.

Можливо, вам не подобається, як справи зараз, але працюйте з цим. Ніколи не знаєш, що станеться. Сила може бути у кількості.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Четвірка Мечів.

Час сам по собі корисний для душі, Терези, і якщо вам потрібно трохи мого часу, так і скажіть. Вимкніть.

Вам не потрібно вибачатися за те, що ви недоступні. Коли день починається, ви самі вирішуєте, як заповнити цей час, і якщо він вам потрібний для себе, то це те, що вам потрібно.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Карта Таро: Туз Пентакль.

У тебе є другий шанс, Скорпіоне, і яка чудова можливість. Вам пропонується почати все спочатку і дозволити своїм турботам та турботам відпасти.

Ви можете робити все, що захочете. Ніщо не зможе перешкодити вашому успіху, якщо ви цього не дозволите.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів.

Суперечки та конфлікти не просто незручні, це ознаки того, що ви переросли ситуацію, Стрілець. Ви знаходитесь за межами цієї дріб'язковості.

Прийміть це і не намагайтеся триматися за минуле. Всесвіт натякає, що ваше майбутнє кличе вас. Так навіщо залишатися тут, коли на тебе чекає щось набагато більше.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Шістка Жезлов.

Ви знаходитесь у творчому режимі, Козеріг. Коли ви створюєте щось, чи то мистецтво, письменство, проект чи бізнес-план, ви втілюєте щось у життя.

Хто знає? Це може бути метою вашого життя або частиною найвищого покликання.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Вісімка Кубків.

Водолію, ти можеш уникати конфлікту лише до певного моменту.

Зрештою, вам доведеться розібратися із ситуацією. Тому замість того, щоб чекати, поки ситуація погіршиться, займіться цим зараз.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Туз Кубків.

Ваші почуття висвітлюють шлях, Риби. Сильні реакції допоможуть зрозуміти, коли щось правильно, а що неправильно.

Не варто ігнорувати свої інстинкти, особливо коли ви відчуваєте необхідність щось зробити з цим.

Не поспішайте обміркувати це, але не ігноруйте ці природні інстинкти.

Джерело: yourtango.

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку можуть бути самотніми в 2024: астрологи склали топ-4.

Як повідомляла Politeka, гороскоп для Тельця на 2024 рік: отримайте цінну інформацію від астрологів.

Також Politeka публікувала гороскоп Діви на 2024 рік: розкрийте таємниці Всесвіту.