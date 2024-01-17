Ваше чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 17 января, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет вашему знаку зодиака чтение одной карты Таро? Читай дальше.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Тройка Пентаклей.

Что вы делаете лучше, чем кто-либо другой? Не уклоняйтесь от сияния в этой области вашей жизни.

Ваш талант может стать источником силы, потенциальным доходом или помочь вам, когда вам это нужно больше всего. Если вы скрывали какой-то навык, начните выносить его на поверхность, чтобы другие могли его увидеть. Пора!

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Шестерка Жезлов.

Детство, прошлые времена и радости, которые вы испытали в середине подросткового возраста — все это темы, которые всплывают перед вами, когда выпадает Шестерка Жезлов.

Просмотрите старые фотографии и вспомните. Позвольте своему разуму вернуться к игривым временам, когда жизнь была простой.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Паж Жезлов

К вам могут прийти новости, и это может быть радостное объявление или сообщение от друга о восстановлении связи.

Не отрывайтесь от мира и не избегайте проверки голосовых сообщений сегодня. Вас может ожидать сладкий сюрприз!

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Туз Жезлов.

Да, вы творческий человек, Рак, даже если вы не обладаете воображением, в вас скрыты черты художника. Почему бы не попробовать что-то, что вам захотелось попробовать.

Купите набор для самостоятельной сборки или зайдите в художественный магазин и осмотритесь. Искусство может помочь вам исследовать ваши внутренние чувства, так почему бы не попробовать?

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Повешенный.

Колебания — это хорошо, но не тогда, когда они становятся оправданием бездействия.

Вы медлите, потому что боитесь последствий, связанных с вашим выбором? Ты должен продолжать двигаться, Лео, иначе все будет решено за тебя, потому что ничего не делать — это тоже решение.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Иерофант.

Правила – это не всегда плохо, Дева. Необходимость следовать за толпой и за тем, как все делалось всегда, может быть скрытым благословением.

Возможно, вам не нравится, как обстоят дела сейчас, но работайте с этим. Никогда не знаешь, что произойдет. Сила может быть в количестве.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Четверка Мечей.

Время само по себе полезно для души, Весы, и если вам нужно немного моего времени, так и скажите. Отключите.

Вам не нужно извиняться за то, что вы не доступны. Когда день начинается, вы сами решаете, как заполнить это время, и если оно вам нужно для себя, то это то, что вам нужно.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Туз Пентаклей.

У тебя есть второй шанс, Скорпион, и какая замечательная возможность. Вам предлагается начать все сначала и позволить своим заботам и заботам отпасть.

Вы можете делать все, что захотите. Ничто не сможет помешать вашему успеху, если вы сами этого не позволите.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Пятерка Мечей.

Споры и конфликты не просто неудобны, это признаки того, что вы переросли ситуацию, Стрелец. Вы находитесь за пределами этой мелочности.

Примите это и не пытайтесь держаться за прошлое. Вселенная намекает, что ваше будущее зовет вас. Так зачем оставаться здесь, когда тебя ждет нечто гораздо большее.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Шестерка Жезлов.

Вы находитесь в творческом режиме, Козерог. Когда вы создаете что-то, будь то искусство, писательство, проект или бизнес-план, вы воплощаете что-то в жизнь.

Кто знает? Это может быть целью вашей жизни или частью высшего призвания.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Восьмерка Кубков.

Водолей, ты можешь избегать конфликта только до определенного момента.

В конце концов, вам придется разобраться с ситуацией. Поэтому, вместо того, чтобы ждать, пока ситуация ухудшится, займитесь этим сейчас.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Туз Кубков.

Ваши чувства освещают путь, Рыбы. Сильные реакции помогут вам понять, когда что-то правильно, а что неправильно.

Не стоит игнорировать свои инстинкты, особенно когда вы чувствуете необходимость что-то с этим сделать.

Не торопитесь, чтобы обдумать это, но не игнорируйте эти естественные инстинкты.

Источник: yourtango.

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