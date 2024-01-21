Клієнт "ПриватБанк" розповів, що з його рахунку було знято 15 тисяч кредитних коштів різними платежами.

Останнім часом клієнти "ПриватБанк" висловлюють своє незадоволення від співпраці з даною фінансовою установою. Цього разу клієнт "ПриватБанк" розповів на сайті Мінфін, що банк не захистив його кошти, які були стягнуто декількома платежами. У відповідь, "ПриватБанк" оперативно пояснив, які кроки слід зробити та як діяти в даній ситуації.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що з його рахунку було знято 15 тисяч кредитних коштів різними платежами. Оплата здійснювалась з іншої країни. Одразу було повідомлено про це оператора "ПриватБанк", а також подана заява до поліції. Але навіть після подання заяви про шахрайство, банк продовжив нараховувати відсотки за користування кредитом в розмірі 15 тисяч.

"Чому ніяких підтверджень не надходило розрахунку картою у Франціі (коли я в Україні)? Поки банк та поліція розглядають справу, якщо дійсно розглядають — може пройти не 1 рік і весь цей час будуть нараховуватись відсотки?", - бідкається клієнт "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" пояснили, що платіжну інформацію шахраї могли отримати з необережності, та й більш витонченими методами. За зверненям до підтримки банку клієнт "ПриватБанк" може залишити запит на оскарження операції, відповідно до правил платіжної смистеми.

Окремо зазначається, що у випадку повернення коштів за фактом шахрайства, "ПриватБанк" може переглянути нараховані раніше відсотки.

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що "ПриватБанк" безпідставно закрив рахунки українця, розгорівся скандал.