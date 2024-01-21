Клиент "ПриватБанк" рассказал, что с его счета было снято 15 тысяч кредитных средств разными платежами.

В последнее время клиенты "ПриватБанк" выражают свое недовольство от сотрудничества с данным финансовым учреждением. На этот раз клиент "ПриватБанк" рассказал на сайте Минфин, что банк не защитил его средства, которые были взысканы несколькими платежами. В ответ, "ПриватБанк" оперативно объяснил, какие шаги следует предпринять и как действовать в данной ситуации.

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что с его счета было снято 15 тысяч кредитных средств разными платежами. Оплата производилась из другой страны. Сразу было сообщено об этом оператору "ПриватБанк", а также подано заявление в полицию. Но даже после подачи заявления о мошенничестве банк продолжил начислять проценты за пользование кредитом в размере 15 тысяч.

"Почему никаких подтверждений расчета картой во Франции (когда я в Украине) не поступало? Пока банк и полиция рассматривают дело, если действительно рассматривают — может пройти не один год и все это время будут начисляться проценты?", - жалуется клиент "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" объяснили, что платежную информацию мошенники могли получить по неосторожности, да и более изощренными методами. За обращением к поддержке банка клиент "ПриватБанк" может оставить запрос на обжалование сделки в соответствии с правилами платежной системы.

Отдельно отмечается, что в случае возврата средств по факту мошенничества,"ПриватБанк" может пересмотреть начисленные ранее проценты.

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