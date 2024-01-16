Слід враховувати, що помилок може бути допущено під час оформлення заявки на субсидію, тому пільгу можуть призначити.

В Україні є два шляхи подання документів для отримання субсидії. Зокрема, для отримання субсидій потрібно зайти в особисто до Пенсійного фонду або використати вебпортал Пенсійного фонду та додаток "Дія".

Варто враховувати, що помилки можуть бути допущені при оформенні заявки на субсидію, тому пільгу можуть не призначити. Про це попередили у ПФУ.

Під час заповнення документів необхідно бути уважним, оскільки правильність і достовірність інформації перевіряється в різноманітних реєстрах. Якщо виявляється неточність, субсидію можуть відмовитися надавати або припинити, якщо вона вже була призначена.

У випадку виявлення помилки при оформленні субсидії в Пенсійному фонді заявник буде сповіщений. Це може відбутися особисто, поштою, смс-повідомленням, електронною поштою або через вебпортал.

На виправлення помилки у заяві до субсидії надається 30 календарних днів від дати подання документів. Термін може бути продовжено у випадку захворювання заявника і документального підтвердження хвороби. У випадку невиправлення помилки субсидію не надаватимуть.

Для виправлення помилки особа може подати нову декларацію, якщо дані вимагають змін, або доповнити попередню, якщо був пропущений обов'язковий етап при оформенні субсидій.

Оновлену декларацію можна подати будь-яким зручним способом. Якщо помилка не була виправлена, і відмовлено в субсидії, заявника інформують про це протягом трьох календарних днів.

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