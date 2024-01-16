Следует учитывать, что ошибки могут быть допущены при оформлении заявки на субсидию, поэтому льготу могут не назначить.

В Украине два пути подачи документов для получения субсидии. В частности, для получения субсидий нужно зайти лично в Пенсионный фонд или использовать вебпортал Пенсионного фонда и приложение "Дія".

Следует учитывать, что ошибки могут быть допущены при оформлении заявки на субсидию, поэтому льготу могут не назначить. Об этом предупредили в ПФУ.

При заполнении документов необходимо быть внимательным, поскольку правильность и достоверность информации проверяется в различных реестрах. Если выявляется неточность, субсидию могут отказаться предоставлять или прекратить, если она уже была назначена.

В случае обнаружения ошибки при оформлении субсидии в Пенсионном фонде заявитель будет уведомлен. Это может произойти лично, по почте, смс-сообщению, по электронной почте или через вебпортал.

На исправление ошибки в заявлении в субсидию предоставляется 30 календарных дней со дня подачи документов. Срок может быть продлен в случае заболевания заявителя и документального подтверждения болезни. В случае неисправления ошибки субсидию не будут предоставлять.

Для исправления ошибки лицо может подать новую декларацию, если данные требуют изменений, или дополнить предыдущую, если был пропущен обязательный этап при оформлении субсидий.

Обновленную декларацию можно подать любым удобным способом. Если ошибка не была исправлена ​​и отказано в субсидии, заявителя информируют об этом в течение трех календарных дней.

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