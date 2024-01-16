Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що банк списав усі гроші з рахунку її матері-пенсіонерки під приводом, що вони не можуть підтвердити, що вона жива.

Останнім часом клієнти "ПриватБанку" висловлюють негативні враження від співпраці з даною фінансовою установою. Один із останніх відгуків, опублікований на веб-сайті Мінфін, висловлює незадоволення українки стосовно списання всіх коштів з банківської картки "ПриватБанк". У банку одразу відповіли, що робити та як діяти.

Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що банк списав усі гроші з рахунку її матері-пенсіонерки під приводом, що вони не можуть підтвердити, що вона жива. Зараз 78-річна жінка знаходиться в США, тому вона намагалась підтвердити, що жива через чат підтримки "ПриватБанк". Пенсіонерка надсилала фото та усі документи, що були необхідні. Але так і не змогла безпосередньо зв’язатися з працівником банку.

В "ПриватБанк" відповіли, що згідно вимогам законодавства України — банки не можуть обслуговувати клієнтів, якщо в базі заповнені не всі їх дані. Провести актуалізацію даних можна звернувшись в будь-яке відділення банку або віддалено — через Приват24.

Якщо фінансовий номер телефону вже деактивовано у "ПриватБанк" — процедура підтвердження нового номеру з-за кордону передбачена через чат на сайті банку: pb.ua/chat. Для цього потрібна наявність: веб-камери та українського або закордонного паспорта.

У "ПриватБанк" додали, якщо з клієнтом проводилися комунікації про необхідність провести актуалізацію даних в банку, але актуалізація даних у встановлені терміни не була проведена — клієнт інформується, що його рахунки будуть заблоковані до моменту проходження ним ідентифікації в банку.

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Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що "ПриватБанк" безпідставно закрив рахунки українця, розгорівся скандал.