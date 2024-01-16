Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что банк списал все деньги со счета ее матери-пенсионерки под предлогом, что они не могут подтвердить, что она жива.

В последнее время клиенты "ПриватБанка" выражают негативные впечатления от сотрудничества с данным финансовым учреждением. Один из последних отзывов, опубликованный на веб-сайте Минфин, выражает недовольство украинки относительно списания всех средств с банковской карты "ПриватБанк". В банке сразу ответили, что делать и как поступить.

Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что банк списал все деньги со счета ее матери- пенсионерки под предлогом, что они не могут подтвердить, что она жива. Сейчас 78-летняя женщина находится в США, поэтому она пыталась подтвердить, что жива через чат поддержки "ПриватБанк". Пенсионерка отправляла фото и все необходимые документы. Но так и не смогла напрямую связаться с работником банка.

В "ПриватБанк" ответили, что согласно требованиям законодательства Украины, банки не могут обслуживать клиентов, если в базе заполнены не все их данные. Провести актуализацию данных можно обратившись в любое отделение банка или удаленно через Приват24.

Если финансовый номер телефона уже деактивирован в "ПриватБанк" — процедура подтверждения нового номера из-за границы предусмотрена через чат на сайте банка: pb.ua/chat. Для этого требуется наличие: веб-камеры и украинского или загранпаспорта.

В "ПриватБанк" добавили, если с клиентом проводились коммуникации о необходимости провести актуализацию данных в банке, но актуализация данных в установленные сроки не была проведена – клиент информируется, что его счета будут заблокированы до момента прохождения им идентификации в банке.

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.