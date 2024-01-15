Нові правила продажу доларів запрацювали в Україні. Стало відомо, скільки тепер можна купити валюти. Про це детальніше нагадав нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Починаючи з 1 грудня 2023 року, Національний банк дозволив українцям вільно купувати готівкову іноземну валюту, зокрема долари, у тому обсязі, який їм необхідний, як у банках, так і в обмінниках. Попередньо існуючі обмеження на обсяг продажу готівкової валюти для кожного банку були скасовані, і тепер громадяни можуть отримати доступ до необмежених обсягів іноземної готівки.

До цього ж купити можна було лише певну суму. Зокрема, обсяг можливого продажу готівкової валюти для кожного банку визначався як сума кількох складових. Зокрема, розглядалися такі обмеження:

залишок готівкової валюти в банках на день 13 квітня 2022 року;

величина перевищення обсягу купівлі-продажу готівкової валюти в порівнянні з 120% від обсягу придбаної безготівкової валюти населення.

За словами представників регулятора, скасування обмежень на продаж валюти населенню позитивно вплине на валютний ринок, сприяючи мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами, стабілізації курсових очікувань та підвищенню стійкості валютного ринку.

З 15 по 21 січня очікується, що курс готівкового долара в Україні суттєвих змін не пройде. За прогнозами, вартість американської валюти буде коливатися від 38,5 до 39,5 гривень, що в цілому відповідає поточним показникам. Різниця між курсами купівлі та продажу, а також поточні зміни курсів не перевищать 50-60 копійок.

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