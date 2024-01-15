Новые правила продажи долларов заработали в Украине. Стало известно, сколько теперь можно приобрести валюты. Об этом подробнее напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Начиная с 1 декабря 2023 года, Национальный банк разрешил украинцам свободно покупать наличную иностранную валюту, в том числе доллары, в том объеме, который им необходим, как в банках, так и в обменниках. Предварительно существующие ограничения на объем продаж наличной валюты для каждого банка были отменены, и теперь граждане могут получить доступ к неограниченным объемам иностранных наличных.

К тому же купить можно было только определенную сумму. В частности, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих. В частности, рассматривались следующие ограничения:

остаток наличной валюты в банках на день 13 апреля 2022;

величина превышения объема купли-продажи наличной валюты по сравнению со 120% от объема приобретенной безналичной валюты населения.

По словам представителей регулятора, отмена ограничений на продажу валюты населению окажет положительное влияние на валютный рынок, способствуя минимизации разницы между наличным и безналичным курсами, стабилизации курсовых ожиданий и повышению устойчивости валютного рынка.

С 15 по 21 января ожидается, что курс наличного доллара в Украине значительных изменений не пройдет. По прогнозам стоимость американской валюты будет колебаться от 38,5 до 39,5 гривен, что в целом соответствует текущим показателям. Разница между курсами купли и продажи, а также текущие изменения курсов не превысят 50-60 копеек.

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