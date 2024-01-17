В "ПриватБанк" пояснили, що розірвати договір та закрити рахунок мають право через одну дію.

Клієнт "ПриватБанк" втратив доступ до свого рахунку через ігнорування прохань оновити особисті дані. Банк прийняв рішення розірвати договір в односторонньому порядку, оскільки клієнт "ПриватБанк" відмовився від актуалізації своїх персональних даних. Про це йдеться у відповіді "ПриватБанк" на скаргу клієнта.

Згідно з правилами "ПриватБанк", оновлення даних є обов'язковим, і в разі відмови клієнта, банк може припинити дію угоди. Представники "ПриватБанк" зазначили, що при розірванні договірних зобов'язань клієнту надається можливість переказу залишків на рахунку до іншого банку. Щоб здійснити цю операцію, клієнт чи його представник повинні звернутися до будь-якого відділення банку.

Зазначено, що в процесі відкриття рахунку "ПриватБанк" отримує від клієнта інформацію про його майнове становище, розмір зарплати, та інші деталі. Банки здійснюють ризикоорієнтований підхід, включаючи перевірку операцій, що перевищують 400 тис. грн, транзакцій осіб з громадським статусом, фізосіб-підприємців, які зареєстровані за останні три місяці, а також тих, хто часто здійснює перекази за кордон та обмінює валюту.

Важливою деталлю є те, що "ПриватБанк" може виявити та заблокувати будь-який переказ, якщо виникають підозри щодо можливих порушень. Наприклад, якщо клієнт отримує щоденні перекази або проводить їх велику кількість, банк може розглядати такі операції як сумнівні.

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