В "ПриватБанк" объяснили, что расторгнуть договор и закрыть счет вправе через одно действие.

Клиент "ПриватБанк" потерял доступ к своему счету из-за игнорирования просьб обновить личные данные. Банк принял решение расторгнуть договор в одностороннем порядке, поскольку клиент "ПриватБанк" отказался от актуализации своих персональных данных. Об этом речь идет в ответе "ПриватБанк" на жалобу клиента.

Согласно правилам "ПриватБанк", обновление данных является обязательным, и в случае отказа клиента, банк может прекратить действие сделки. Представители "ПриватБанк" отметили, что при расторжении договорных обязательств клиенту предоставляется возможность перевода остатков на счете в другой банк. Для выполнения этой операции клиент или его представитель должны обратиться в любое отделение банка.

Указано, что в процессе открытия счета"ПриватБанк" получает от клиента информацию о его имущественном положении, размере зарплаты и других деталях. Банки осуществляют рискоориентированный подход, включая проверку операций, превышающих 400 тыс. грн, транзакций лиц с общественным статусом, физлиц-предпринимателей, зарегистрированных за последние три месяца, а также часто осуществляющих переводы за границу и обменивающих валюту.





Важной деталью является то, что "ПриватБанк" может выявить и заблокировать любой перевод, если возникают подозрения в возможных нарушениях. Например, если клиент получает ежедневные переводы или производит их большое количество, банк может рассматривать такие операции как сомнительные.

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.