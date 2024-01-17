Клиент "ПриватБанк" потерял доступ к своему счету из-за игнорирования просьб обновить личные данные. Банк принял решение расторгнуть договор в одностороннем порядке, поскольку клиент "ПриватБанк" отказался от актуализации своих персональных данных. Об этом речь идет в ответе "ПриватБанк" на жалобу клиента.
Согласно правилам "ПриватБанк", обновление данных является обязательным, и в случае отказа клиента, банк может прекратить действие сделки. Представители "ПриватБанк" отметили, что при расторжении договорных обязательств клиенту предоставляется возможность перевода остатков на счете в другой банк. Для выполнения этой операции клиент или его представитель должны обратиться в любое отделение банка.
Указано, что в процессе открытия счета"ПриватБанк" получает от клиента информацию о его имущественном положении, размере зарплаты и других деталях. Банки осуществляют рискоориентированный подход, включая проверку операций, превышающих 400 тыс. грн, транзакций лиц с общественным статусом, физлиц-предпринимателей, зарегистрированных за последние три месяца, а также часто осуществляющих переводы за границу и обменивающих валюту.
Важной деталью является то, что "ПриватБанк" может выявить и заблокировать любой перевод, если возникают подозрения в возможных нарушениях. Например, если клиент получает ежедневные переводы или производит их большое количество, банк может рассматривать такие операции как сомнительные.
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