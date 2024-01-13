Клієнт "ПриватБанк" розповів, що його банківську картку було заблоковано, а причину назвали лише після звернення до техпідтримки.

Останнім часом користувачі "ПриватБанку" висловлюють негативне враження від співпраці з цією фінансовою установою. Один з останніх відгуків, розміщений на веб-сайті Міністерства фінансів, виражає незадоволення клієнта "ПриватБанку" стосовно роботи банку.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що його банківська картка була заблокована. Коли він звернувся в технічну підтримку "ПриватБанк" йому повідомили, що інший клієнт подав на нього жалобу та звинуватив у шахрайстві.

"Це мене здивувало, ні яких підозрілих дій я не робив. Я пояснив що, я продав свої активи на binance і в замін отримав гривню. Але фінансовий моніторинг, як і раніше стверджував, що я "шахрай" тому що отримав оплату на карту", - пояснив клієнт "ПриватБанк".

Він додав, що після цього "ПриватБанк" сказав оплатити його заборгованість по кредитному ліміту, щоб розглянути заявку на розблокування карти і перегляд справи. Чоловік вимушений був заплатити останні гроші, щоб банк погодився розглянути справу, яка явно сфабрикована.

Клієнт "ПриватБанк" додав, що майже два місяці ходить до поліції та пише заяви, отримуючи відповідь - "Матеріальних збитків не має". Банк на зустріч не йде. Людина, яка подавала скаргу, що нібито чоловік "вкрав гроші", зникла. У результаті "ПриватБанк" нічим не сприяє і тримає гроші у себе.

Представники ПриватБанку відповіли йому, що в результаті фінмоніторингу виявили невідповідність транзакцій закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення" Закон вимагає блокувати рахунки, задіяні в операціях, у яких будь-яка із сторін не може пояснити походження коштів. Причина – боротьба з відмиванням незаконно отриманих доходів, а криптовалюта потрапила до цього списку через відсутність достатнього законодавчого регулювання таких операцій.

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