Клиент "ПриватБанк" рассказал, что его банковская карта была заблокирована, а причину назвали только после обращения в техподдержку.

В последнее время пользователи "ПриватБанка" выражают негативное впечатление от сотрудничества с этим финансовым учреждением. Один из последних отзывов, размещенный на веб-сайте Министерства финансов, выражает недовольство клиента "ПриватБанка" о работе банка.

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что его банковская карта была заблокирована. Когда он обратился в техническую поддержку "ПриватБанк" ему сообщили, что другой клиент подал на него траур и обвинил в мошенничестве.

"Это меня удивило, ни каких подозрительных действий я не предпринимал. Я объяснил что, я продал свои активы на binance и взамен получил гривну. Но финансовый мониторинг по-прежнему утверждал, что я "мошенник" потому что получил оплату на карту", - объяснил клиент "ПриватБанк".

Он добавил, что после этого "ПриватБанк" сказал оплатить его задолженность по кредитному лимиту, чтобы рассмотреть заявку на разблокировку карты и пересмотр дела . Мужчина вынужден был заплатить последние деньги, чтобы банк согласился рассмотреть явно сфабрикованное дело.

Клиент "ПриватБанк" добавил, что почти два месяца ходит в полицию и пишет заявления, получая ответ - "Материального ущерба не имеет". Банк на встречу не идет. Человек, который подавал жалобу, что якобы мужчина "украл деньги", исчез. В результате "ПриватБанк" ничем не способствует и держит деньги у себя.

Представители ПриватБанка ответили ему, что в результате финмониторинга выявили несоответствие транзакций закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения" Закон требует блокировать счета, задействованные в операциях, в которых любая из сторон не может объяснить происхождение средств. Причина – борьба с отмыванием незаконно полученных доходов, а криптовалюта попала в этот список из-за отсутствия достаточного законодательного регулирования таких операций.

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.