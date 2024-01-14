Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що на даний момент наявні достатні обсяги електроенергії, щоб уникнути застосування графіків відключень. Однак, через негоду можливі непередбачувані ситуації, оскільки похолодання призводить до збільшення споживання. Тому українцям дали кілька порад.

Прем'єр закликав усіх українців розумно використовувати електроенергію, звертаючи увагу на необхідність економії в умовах зимового періоду.

"Ми вже пройшли півтори зими. Завдяки попередній підготовці та професіоналізму енергетиків ми успішно впоралися. 10 січня було зафіксовано рекордне споживання енергії. Зараз наявні достатні обсяги електроенергії, щоб уникнути використання графіків відключень. Однак, у зв'язку з погодними умовами та можливими наслідками минулих руйнувань, варто бути готовими до непередбачуваних ситуацій", - заявив Шмигаль на засіданні уряду.

Раніше було надано кілька рекомендацій для українців:

обмежити використання кондиціонерів та обігрівачів для опалення приміщень, особливо вранці та ввечері;

уникається одночасного включення праски, пральної машини, пилососа та бойлера;

вимикати світло в приміщеннях, де немає присутності людей;

бізнес-сектор також може долучитися до підтримки енергосистеми, зменшуючи освітлення вивісок, вітрин, банерів та новорічних гірлянд.

"Ці прості правила допоможуть не лише зменшити навантаження на енергосистему нашої країни, але й зекономити гроші. Менше споживаєте, менше платите!" - підкреслили представники компанії.

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