Премьер призвал всех украинцев разумно использовать электроэнергию, обращая внимание на необходимость экономии в условиях зимнего периода.

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что на данный момент имеются достаточные объемы электроэнергии во избежание применения графиков отключений. Однако из-за непогоды возможны непредсказуемые ситуации, поскольку похолодание приводит к увеличению потребления. Потому украинцам дали несколько советов.

Премьер призвал всех украинцев разумно использовать электроэнергию, обращая внимание на необходимость экономии в условиях зимнего периода.

"Мы уже прошли полторы зимы. Благодаря предварительной подготовке и профессионализму энергетиков мы успешно справились. 10 января было зафиксировано рекордное потребление энергии. Сейчас есть достаточные объемы электроэнергии, чтобы избежать использования графиков отключений. Однако, в связи с погодными условиями и возможными последствиями прошлых разрушений, следует быть готовыми к непредсказуемым ситуациям», - заявил Шмигаль на заседании правительства.

Ранее было предоставлено несколько рекомендаций для украинцев:

ограничить использование кондиционеров и обогревателей для отопления помещений, особенно утром и вечером;

избегается одновременного включения утюга, стиральной машины, пылесоса и бойлера;

выключать свет в помещениях, где нет присутствия людей;

бизнес-сектор также может подключиться к поддержке энергосистемы, уменьшая освещение вывесок, витрин, баннеров и новогодних гирлянд.

"Эти простые правила помогут не только уменьшить нагрузку на энергосистему нашей страны, но и сэкономить деньги. Меньше потребляете, меньше платите!" – подчеркнули представители компании.

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