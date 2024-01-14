Ваш гороскоп 14 січня з астрологічним прогнозом для всіх знаків зодіаку вже тут.

Ваш щоденний гороскоп 14 січня для всіх знаків Зодіаку склали астрологи.

Дізнайтесь, як виглядає ваш щоденний гороскоп на 14 січня:

Овен

(21 березня - 19 квітня)

Настав час оцінити своє коло довіри, Овен. Ретроградний Меркурій починається у Водолії, вашому секторі дружби, і коли це відбувається, це момент можливостей. Позбавтеся токсичних дружніх відносин.

Спочатку вам може бути трохи самотньо, але гарна новина в тому, що ви звільняєте місце для чогось нового.

Телець

(20 квітня – 20 травня)

Розширте свій кругозір, Телець. Ретроградний Меркурій починається у Водолії, вашому секторі кар'єри, і це чудова можливість для вас переглянути своє резюме.

Оновіть все своє портфоліо, особливо якщо ви шукаєте новий напрямок роботи. Настав час зробити саме це!

Близнюки

(21 травня – 20 червня)

Так, ти можеш повернутися до навчання, Близнюки.

Ретроградний Меркурій починається у Водолії, вашому секторі вищої освіти, тому якщо ви кинули курси минулого року через пандемію і подумували про те, щоб знову вступити до коледжу, чому б і ні?

Ознайомтеся з процесом, щоб побачити, що вам підійде.

Рак

(21 червня – 22 липня)

Можливо, тобі нема про що турбуватися, Раку.

Ретроградний Меркурій починається у Водолії, вашому секторі секретів, і те, про що ви шкодуєте, може не завдати вам шкоди.

І те, що, на вашу думку, вийшло з-під контролю, може повернутися до вас, і ви зможете вирішити проблему якнайшвидше.

Лев

(23 липня – 22 серпня)

Хтось досі любить тебе, Лео.

Ретроградний Меркурій починається у Водолії, вашому секторі зобов'язань, і недавній розрив може виявитися способом покращити ваші стосунки, а не стати причиною вашої розлуки назавжди.

Можливо, ваш колишній незабаром повернеться до вас. Очікуйте текстового повідомлення або дзвінка.

Діва

(23 серпня – 22 вересня)

Вам потрібно переробити те, що у вас не вийшло з першого разу, Діво.

Ретроградний Меркурій починається у Водолії, секторі ваших повсякденних обов'язків, і це допомагає вам вирішити проблеми, які все ще витають у повітрі та не вирішені. Ви можете зробити це.

Терези

(23 вересня – 22 жовтня)

У вас з'явиться багато вільного часу, тому використовуйте його.

Ретроградний Меркурій починається у Водолії, вашому секторі творчості, і у вас оживає дивовижну уяву. Дослідіть його.

Скорпіон

(23 жовтня – 21 листопада)

Настав час спланувати свій наступний візит із сім'єю чи зустріч на канікулах. Ретроградний Меркурій починається у Водолії, вашому секторі будинку та сім'ї.

Це чудовий час, щоб почати говорити про те, що кожен може зробити, щоб підготуватися до літа або свят наприкінці року. Почніть готувати плани поїздок та складайте цей маршрут.

Стрілець

(22 листопада – 21 грудня)

Не кажи цього, Стрілець. Ретроградний Меркурій починається у Водолії, вашому секторі спілкування, і це час задуматися, а не говорити те, що ви думаєте, без мети чи плану.

Як тільки ви відчуєте, що збираєтеся сказати більше, ніж потрібно, відступіть. Дайте собі час подумати. Ви будете раді, що це зробили.

Козеріг

(22 грудня – 19 січня)

Ти отримаєш це відшкодування чи повернення, Козеріг. Ретроградний Меркурій починається у Водолії, вашому фінансовому секторі, і те, що вам належить, вже в дорозі.

Можлива затримка через ретроградну Венеру та з'єднання Меркурія з Сатурном, але наберіться терпіння. Ви отримаєте те, що по праву належить вам, коли вам це потрібно найбільше.

Водолій

(20 січня – 18 лютого)

Ти можеш натиснути кнопку скидання, Водолію. Ретроградний Меркурій починається у Водолії, секторі вашої особистості, і вам не обов'язково залишатись у застої.

Якщо ви хочете змінити зачіску або надати своєму гардеробу абсолютно нового вигляду, зараз саме час це зробити. У вас є кілька тижнів, щоб зрозуміти, що вам подобається і як все це зібрати докупи.

Риби

(19 лютого – 20 березня)

Викинь їх на узбіччя, Риби. Ретроградний Меркурій починається у Водолії, вашому секторі прихованих ворогів.

Ви знаєте, що токсична людина, яка продовжує завдавати вам ударів у спину, не заслуговує більше вашого часу.

Просто заблокуйте їх у соціальних мережах. Видаліть їхній номер. Не обов'язково залишатися на зв'язку, якщо це завдає вам болю. Робіть те, що найкраще для вас.

Джерело: yourtango.

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