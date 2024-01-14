Ваш гороскоп на 14 января с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака уже здесь.

Ваш ежедневный гороскоп на 14 января для всех знаков Зодиака составили астрологи.

Узнайте, как выглядит ваш ежедневный гороскоп на 14 января:

Овен

(21 марта – 19 апреля)

Пришло время оценить свой круг доверия, Овен. Ретроградный Меркурий начинается в Водолее, вашем секторе дружбы, и когда это происходит, это момент возможностей. Избавьтесь от токсичных дружеских отношений.

Поначалу вам может быть немного одиноко, но хорошая новость в том, что вы освобождаете место для чего-то нового.

Телец

(20 апреля – 20 мая)

Расширьте свой кругозор, Телец. Ретроградный Меркурий начинается в Водолее, вашем секторе карьеры, и это прекрасная возможность для вас пересмотреть свое резюме.

Обновите все свое портфолио, особенно если вы ищете новое направление работы. Пришло время сделать именно это!

Близнецы

(21 мая – 20 июня)

Да, ты можешь вернуться к учебе, Близнецы.

Ретроградный Меркурий начинается в Водолее, вашем секторе высшего образования, поэтому, если вы бросили курсы в прошлом году из-за пандемии и подумывали о том, чтобы снова поступить в колледж, почему бы и нет?

Ознакомьтесь с процессом, чтобы увидеть, что подойдет вам.

Рак

(21 июня – 22 июля)

Возможно, тебе не о чем беспокоиться, Рак.

Ретроградный Меркурий начинается в Водолее, вашем секторе секретов, и то, о чем вы сожалеете, может не принести вам вреда.

И то, что, по вашему мнению, вышло из-под контроля, может вернуться к вам, и вы сможете решить проблему как можно скорее.

Лев

(23 июля – 22 августа)

Кто-то все еще любит тебя, Лео.

Ретроградный Меркурий начинается в Водолее, вашем секторе обязательств, и недавний разрыв может оказаться способом улучшить ваши отношения, а не стать причиной вашей разлуки навсегда.

Возможно, ваш бывший скоро вернется к вам. Ожидайте текстового сообщения или телефонного звонка.

Дева

(23 августа – 22 сентября)

Вам нужно переделать то, что у вас не получилось с первого раза, Дева.

Ретроградный Меркурий начинается в Водолее, секторе ваших повседневных обязанностей, и это помогает вам решить проблемы, которые все еще витают в воздухе и не решены. Вы можете сделать это.

Весы

(23 сентября – 22 октября)

У вас появится много свободного времени, так что используйте его.

Ретроградный Меркурий начинается в Водолее, вашем секторе творчества, и у вас оживает удивительное воображение. Исследуйте его.

Скорпион

(23 октября – 21 ноября)

Пришло время спланировать свой следующий визит с семьей или встречу на каникулах. Ретроградный Меркурий начинается в Водолее, вашем секторе дома и семьи.

Это прекрасное время, чтобы начать говорить о том, что каждый может сделать, чтобы подготовиться к лету или праздникам в конце года. Начните готовить планы поездок и составляйте этот маршрут.

Стрелец

(22 ноября – 21 декабря)

Не говори этого, Стрелец. Ретроградный Меркурий начинается в Водолее, вашем секторе общения, и это время задуматься, а не говорить то, что вы думаете, без цели или плана.

Как только вы почувствуете, что собираетесь сказать больше, чем необходимо, отступите. Дайте себе время подумать. Вы будете рады, что сделали это.

Козерог

(22 декабря – 19 января)

Ты получишь это возмещение или возврат, Козерог. Ретроградный Меркурий начинается в Водолее, вашем финансовом секторе, и то, что вам причитается, уже в пути.

Возможна задержка из-за ретроградной Венеры и соединения Меркурия с Сатурном, но наберитесь терпения. Вы получите то, что по праву принадлежит вам, когда вам это нужно больше всего.

Водолей

(20 января – 18 февраля)

Ты можешь нажать кнопку сброса, Водолей. Ретроградный Меркурий начинается в Водолее, секторе вашей личности, и вам не обязательно оставаться в застое.

Если вы хотите сменить прическу или придать своему гардеробу совершенно новый вид, сейчас самое время это сделать. У вас есть несколько недель, чтобы понять, что вам нравится и как все это собрать воедино.

Рыбы

(19 февраля – 20 марта)

Вышвырни их на обочину, Рыбы. Ретроградный Меркурий начинается в Водолее, вашем секторе скрытых врагов.

Вы знаете, что токсичный человек, который продолжает наносить вам удары в спину, не заслуживает больше вашего времени.

Просто заблокируйте их в социальных сетях. Удалите их номер. Не обязательно оставаться на связи, если это причиняет вам боль. Делайте то, что лучше для вас.

Источник: yourtango.

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