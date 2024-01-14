Оскільки температура по всій країні низька, системи опалення працюють на повну потужність - повітря у вашому будинку в цей час може бути досить сухим.

Щоб покращити якість повітря в приміщенні, одночасно сприяючи здоров'ю та комфорту, дотримуйтесь цих порад.

Вирощуйте кімнатні рослини

Альтернативно, ви можете боротися з поганою якістю повітря в приміщенні, вирощуючи деякі природні очищувачі повітря. Науково доведено, що кілька витривалих видів видаляють домішки із повітря. І це, крім тих подарунків, які ці живі красуні вже обдаровують декором.

Використовуйте зволожувач

Як тільки ви вмикаєте опалення, повітря у вашому будинку стає сушішим. А оскільки сухе повітря здається прохолоднішим, ніж вологе, домовласники підвищують температуру ще сильніше, що, у свою чергу, робить повітря ще більш сухим і некомфортним. Це порочне коло! Таким чином, зволожувач для однієї кімнати або всього будинку може не тільки усунути звичну дію сухого повітря, але також допомогти вам підтримувати термостат на низькому рівні економії грошей.

Зволожуйте повітря своїми руками

Хоча це і допомагає, насправді вам не потрібен зволожувач, щоб підвищити вологість повітря у вашому будинку. Ви завжди можете зволожити повітря самостійно, залишивши блюдця з водою.

Зволожувач радіатора

А ще краще розташувати ці блюдця з водою поруч із джерелами тепла – наприклад, радіаторами чи вентиляційними отворами. Тепло прискорює випаровування, швидше створюючи велику вологість.

Відмовтеся від духовки

Використання духовки призводить до висушування повітря, а приготування їжі на плиті призводить до зворотного. Отже, чи кип'ятите воду для чаю або розігріваєте заморожену пасту, робіть це на плиті (а не, наприклад, в мікрохвильовій печі). У посушливі зимові місяці кожна крапля випадкової вологи може допомогти вам почуватися комфортніше вдома - безкоштовно і з мінімальними додатковими зусиллями.

Сушіння посуду на повітрі

Ось ще один безкоштовний і надзвичайно простий спосіб збільшити вологість сухого повітря в приміщенні: в кінці циклу ополіскування посудомийної машини відкрийте дверцята приладу і висуньте грати, даючи чистому посуду висохнути на повітрі на кухні. Як і приготування їжі на плиті, сушіння посуду на повітрі дозволяє виконувати два побутові завдання одночасно. Ваш посуд висихає, але це сприяє здоров'ю та комфорту вашого будинку.

Душ із відкритими дверима

Можливо, вам не захочеться пробувати наступний варіант, якщо ви користуєтеся спільною ванною кімнатою будинку. Але якщо ви можете розраховувати на розумний ступінь конфіденційності, спробуйте залишити двері ванною прочиненими наступного разу, коли приймете душ. Пар від гарячої води буде поширюватися з ванної кімнати в решту вашого будинку, борючись із сухістю та статичною електрикою у приміщенні.

Нехай вода для ванни відстоиться

Так само пара, що піднімається від гарячої ванни, може творити дива з повітрям у приміщенні. Підвищіть ефективність води у ванні у боротьбі із сухим зимовим повітрям, даючи воді охолонути перед її зливом. У міру того, як ванна остигає, пара піднімається з води і випаровується у ваш будинок, діючи як зволожувач повітря, зроблений своїми руками.

Джерело: bobvilla.

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