Поскольку температура по всей стране низкая, системы отопления работают на полную мощность - воздух в вашем доме в это время года может быть довольно сухим.

Чтобы улучшить качество воздуха в помещении, одновременно способствуя здоровью и комфорту, следуйте этим советам.

Выращивайте комнатные растения

Альтернативно, вы можете бороться с плохим качеством воздуха в помещении, выращивая некоторые из природных очистителей воздуха. Научно доказано, что несколько выносливых видов удаляют примеси из воздуха. И это помимо тех подарков, которые эти живые красавицы уже одаривают декором.

Используйте увлажнитель

Как только вы включаете отопление, воздух в вашем доме становится суше. А поскольку сухой воздух кажется более прохладным, чем влажный, домовладельцы повышают температуру еще сильнее, что, в свою очередь, делает воздух еще более сухим и некомфортным. Это порочный круг! Таким образом, увлажнитель для одной комнаты или всего дома может не только устранить привычное воздействие сухого воздуха, но также помочь вам поддерживать термостат на низком уровне экономии денег.

Увлажняйте воздух своими руками

Хотя это и помогает, на самом деле вам не нужен увлажнитель, чтобы повысить влажность воздуха в вашем доме. Вы всегда можете увлажнить воздух самостоятельно, оставив блюдца с водой.

Увлажнитель радиатора

А еще лучше расположить эти блюдца с водой рядом с источниками тепла — например, радиаторами или вентиляционными отверстиями. Тепло ускоряет испарение, быстрее создавая большую влажность.

Откажитесь от духовки

Использование духовки приводит к высушиванию воздуха, а приготовление пищи на плите приводит к обратному. Итак, кипятите ли вы воду для чая или разогреваете замороженную пасту, делайте это на плите (а не, например, в микроволновой печи). В засушливые зимние месяцы каждая капля случайной влаги может помочь вам чувствовать себя более комфортно дома — бесплатно и с минимальными дополнительными усилиями.

Сушка посуды на воздухе

Вот еще один бесплатный и чрезвычайно простой способ увеличить влажность сухого воздуха в помещении: в конце цикла ополаскивания посудомоечной машины откройте дверцу прибора и выдвиньте решетку, давая чистой посуде высохнуть на воздухе на кухне. Как и приготовление пищи на плите, сушка посуды на воздухе позволяет выполнять две бытовые задачи одновременно. Ваша посуда высыхает, но это способствует здоровью и комфорту вашего дома.

Душ с открытой дверью

Возможно, вам не захочется пробовать следующий вариант, если вы пользуетесь общей ванной комнатой дома. Но если вы можете рассчитывать на разумную степень конфиденциальности, попробуйте оставить дверь ванной приоткрытой в следующий раз, когда примете душ. Пар от горячей воды будет распространяться из ванной комнаты в остальную часть вашего дома, борясь с сухостью и статическим электричеством в помещении.

Пусть вода для ванны отстоится

Точно так же пар, поднимающийся от горячей ванны, может творить чудеса с воздухом в помещении. Повысьте эффективность воды в ванне в борьбе с сухим зимним воздухом, давая воде остыть перед ее сливом. По мере того как ванна остывает, пар поднимается из воды и испаряется в ваш дом, действуя как увлажнитель воздуха, сделанный своими руками.

Источник: bobvila.

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