Поддерживайте здоровье своей семьи во время сезона гриппа, применяя эти советы и лучшие практики дома.

Есть ли что-нибудь хуже, чем чихание, кашель, боль и всеобщие страдания от гриппа?

К счастью, есть несколько разумных шагов, которые вы можете предпринять уже сейчас, чтобы предотвратить попадание неприятных вирусов в ваш дом.

Читайте дальше, чтобы узнать, как остановить появление микробов у вашего порога.

Дезинфекция «обидчивых» поверхностей

Знайте факты: вирусы гриппа могут жить на твердых поверхностях от двух до восьми часов. Поэтому неудивительно, что многие люди заражаются, прикасаясь к зараженной бактериями дверной ручке, выключателю света или пульту дистанционного управления. Регулярно дезинфицируйте эти поверхности , используя дезинфицирующие противовирусные салфетки. Если у вас нет под рукой салфеток, опрыскайте их белым уксусом, а затем высушите бумажными полотенцами.

Вытрите ноги

Вирусы и бактерии гриппа могут обитать в грязи, грязи и мусоре, и как только эта грязь прилипнет к вашей обуви, эти микробы могут размножаться на протекторах. Держите чистый коврик возле каждого входа в дом и снимайте обувь, как только входите в дом. Приложите дополнительные усилия и регулярно мойте подошвы обуви горячей мыльной водой.

Освежите телефон

Еще один скрытый очаг активности микробов — тот, который вы часто подносите к лицу — телефон. Если больной гриппом прикоснулся, чихнул или кашлянул к вашему телефону, следующий человек, который возьмет трубку, может заразиться. Это лишь одна из причин, почему так важно часто чистить телефоны противовирусными салфетками или спреями. Возьмите за привычку вытирать телефон каждый раз, когда вы отвечаете или кладете трубку.

Детоксикация вашего рабочего стола

Повседневные поверхности, такие как столешницы, письменные столы и столешницы, являются центрами активности и в результате часто загрязняются бактериями и вирусами. Действительно, некоторые эксперты в области здравоохранения утверждают, что ваш домашний стол может содержать в 400 раз больше бактерий, чем среднее сиденье унитаза! Чтобы предотвратить попадание вредных насекомых на ваши руки, часто протирайте бытовые поверхности и будьте особенно добросовестны при дезинфекции любых поверхностей, на которых готовится или подается еда.

Обеззараживание кухни

Плиты, разделочные доски, раковины, краны, кухонные полотенца и губки — все это рассадники микробов. Ежедневно протирайте кухонные поверхности и подвергайте разделочные доски и губки дезинфекции в посудомоечной машине, чтобы устранить загрязнения. Альтернативно, вы можете очистить губки в микроволновой печи — одной минуты на высокой мощности будет достаточно. Ежедневно заменяйте использованные кухонные полотенца и кухонные тряпки свежими.

Перестаньте таскать за собой микробы

Тряпки, швабры и другие чистящие средства могут просто разносить микробы по дому, а не уничтожать их. Если вы не дезинфицируете и не дезинфицируете швабры и другие чистящие инструменты между использованием, вы можете бесплатно разносить микробы и вирусы по всему дому. После использования промойте все чистящие средства в горячей мыльной воде; Для дезинфекции подойдет пара-две капли отбеливателя . Вы также можете перейти на одноразовые чистящие салфетки в разгар сезона гриппа.

Стирайте белье

Ваша стиральная машина и сушилка могут стать мощными союзниками в войне с микробами. Часто стирайте постельное белье, полотенца и коврики в горячей воде, чтобы защититься от бактерий. Если вы ищете новую бытовую технику, максимально увеличьте очищающую способность вашего арсенала прачечной, ища модели, способность которых дезинфицировать одежду.

Установите фильтр

Фильтрация воздуха во всем доме может помочь уменьшить распространение бактерий, пыльцы, спор плесени и любых вирусов, которые могут прикрепиться к более крупному хозяину. Современные очистители воздуха предназначены для удаления до 99 процентов частиц в воздухе и могут помочь всей семье дышать легче . Для дополнительной очистки рассмотрите возможность установки в вашу систему ультрафиолетового (УФ) компонента.

Увлажните свой дом

Влага, которую увлажнитель с холодным или теплым туманом добавляет в воздух, может помочь сдержать распространение вирусов простуды и гриппа. Воздух, имеющий здоровый диапазон влажности — то есть относительная влажность от 40 до 50 процентов круглый год (немного ниже в холодные месяцы) — также создает более комфортную домашнюю среду и помогает предотвратить пересыхание носовых ходов.

Источник: bobvila.

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