Молодий місяць у Козерозі 11 січня 2024 року знаходиться в тріні до Урану.

Отже, значення Молодика в астрології січня 2024 року – вихід із зони комфорту, щоб внести позитивні зміни та спробувати щось нове.

Молодий місяць у січні 2024 року збігається із зіркою, яка заохочує незалежність та працьовитість.

Інші планетарні аспекти винагороджують сміливість та ініціативу значними досягненнями та успіхом. Так що це чудовий молодик для того, щоб розвинути ваші унікальні таланти і зробити щось нове, на що ви ніколи раніше не наважувалися.

Гороскоп Молодий місяць на січень 2024 року

Молодий місяць у четвер, 11 січня 2024 року, буде о 20°44' Козерога. Важливим аспектом Молодика є трін до Урану. Але, можливо, ще сильніший вплив походять від трьох інших гармонійних синіх аспектів між Марсом, Юпітером і Сатурном. Аспектні сфери здебільшого щільніші і з'єднані в аспектний малюнок, який посилює їхній ефект.

Молодий місяць у січні 2024 року, Астрологія

З'єднання Сонця і Місяця являє собою кінець одного циклу і початок іншого, нового 28-денного циклу. Це дає освіжаючий приплив енергії та ініціативи. Але це також приносить емоційну рівновагу, не ірраціонально емоційну, не надто холодну та розважливу.

Отже, Молодий місяць у січні 2024 року відмінно підходить для того, щоб почати все спочатку, почати нове життя або почати новий проект. Ви також можете поставити під сумнів старі звички, поведінку та переконання, шукаючи нові та винахідливі способи прогресу.

Джерело: astrologyking.

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