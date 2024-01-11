Новолуние в Козероге 11 января 2024 года находится в трине к Урану.

Итак, значение Новолуния в астрологии января 2024 года – выход из зоны комфорта, чтобы внести позитивные изменения и попробовать что-то новое.

Новолуние в январе 2024 года совпадает со звездой, которая поощряет независимость и трудолюбие.

Другие планетарные аспекты вознаграждают смелость и инициативу значительными достижениями и успехом. Так что это отличное новолуние для того, чтобы развить ваши уникальные таланты и сделать что-то новое, на что вы никогда раньше не осмеливались.

Гороскоп Новолуние на январь 2024 года

Новолуние в четверг, 11 января 2024 года, будет в 20°44’ Козерога. Важным аспектом Новолуния является трин к Урану. Но, возможно, еще более сильное влияние исходят от трех других гармоничных синих аспектов между Марсом, Юпитером и Сатурном. Аспектные сферы в большинстве случаев более плотные и соединены в аспектный рисунок, который усиливает их эффект.

Новолуние в январе 2024 года, Астрология

Соединение Солнца и Луны представляет собой конец одного цикла и начало другого, нового 28-дневного цикла. Это дает освежающий прилив энергии и инициативы. Но это также приносит эмоциональное равновесие, не иррационально эмоциональное, не слишком холодное и расчетливое.

Итак, Новолуние в январе 2024 года отлично подходит для того, чтобы начать все сначала, начать новую жизнь или начать новый проект. Вы также можете подвергнуть сомнению старые привычки, поведение и убеждения, ища новые и изобретательные способы прогресса.

Источник: astrologyking.

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