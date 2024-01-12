Ваше читання однієї карти Таро для всіх знаків зодіаку вже доступне на 12 січня, з передбаченням з використанням нумерології та астрології.

Що принесе вашому знаку зодіаку читання однієї карти Таро?

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Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знака зодіаку 12 січня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлов.

Зміни такі важливі, Овен. Тож не боріться з цим.

Пам'ятайте, що коли ви уникаєте негативу у своєму житті, ви рухаєтеся до чогось нового.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Двійка Кубків.

Життя складається з плюсів і мінусів, тому, коли ви зловите себе на тому, що турбуєтеся про «а що, якщо» і питаєте себе, чи сильна ваша віра, зупиніться.

Ви йдете дорогою, якою не хочете йти. Перегляньте свою ситуацію. Подумайте про це. Зробіть вибір, потім відступіть і спостерігайте, як життя бере гору.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Шістка Кубків.

Зосередьтеся на позитиві, Близнюки. Коли життя зараз важке, подумайте про більш щасливі часи.

Вони скоро повернуться до вас. Кожен буває важкий день, і цей швидко пройде.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Верховна Жриця.

Довіряйте своїм внутрішнім голосом. Іноді можна запитати так багато людей, що вони думають, що тільки викликає замішання.

Будьте сильними у собі. Ви знаєте, чого хочете та що вам потрібно. Майте віру у себе.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Місяць.

Незнання може бути таким страшним, але те, що ви не знаєте результату справи, не означає, що станеться щось зловісне.

Навпаки, незнання – це запрошення діяти з вірою.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Туз пентаклів, перевернутий.

Коли вас позбавили контролю над ситуацією, ви можете відчути розчарування та безсилля, але думайте про це позитивно.

Ви знято з відповідальності. Вам не потрібні певні речі у вашому житті. Це був один із них.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Четвірка Мечів.

Обміркуйте все добре. Можливо, зараз у вас у вогні занадто багато прасок, і вам потрібно зосередитись на одному за раз.

Якщо ви почуваєтеся пригніченим, зупиніться. Що пріоритет? Зверніть на це свою увагу.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Карта Таро: Лицар Пентаклів.

Чесна праця завжди вартує витрачених зусиль. Так що не дозволяйте прокрастинації завадити вам зробити те, що, як ви вважаєте, важливе сьогодні.

Можливо, ви не відчуваєте мотивації, але емоції будуть, як тільки ви почнете.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлов, перевернута.

Кожна людина іноді потрапляє у скрутну ситуацію. Це частина людського досвіду, Стрілець. То чому б не винагородити себе тим, чого справді хочеться?

Якщо ви досягли своєї мети, купіть собі нове вбрання або книгу, яку ви сподівалися прочитати.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернута.

Не будь таким упертим, Козеріг. Звичайно, ви хочете по-своєму, але іноді Всесвіт має найкращі плани на ваш час і енергію.

Ви можете сказати, що ви вважаєте це важливим, але щось інше вимагатиме більшого з того, що ви можете запропонувати, і на це є вагома причина.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Башта.

Ніхто не може передбачити успіх. Це просто трапляється.

Можливо, зараз ви захоплені зненацька, але цей урок підійде для розвитку вашого характеру та мудрості. В результаті ви станете сильнішими і здатнішими, ніж будь-коли раніше.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею.

Ви менеджер свого життя.

Можливо, ви не сприймаєте так, але коли ви робите розумний вибір і берете на себе відповідальність за свою реакцію, ніщо не може застати вас зненацька.

Джерело: yourtango.

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