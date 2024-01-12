Ваше чтение одной карты Таро для всех знаков зодиака уже доступно на 12 января, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет вашему знаку зодиака чтение одной карты Таро?

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Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 12 января.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Пятерка Жезлов.

Перемены так важны, Овен. Так что не боритесь с этим.

Помните, что когда вы уходите от негатива в своей жизни, вы движетесь к чему-то новому.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Двойка Кубков.

Жизнь состоит из плюсов и минусов, поэтому, когда вы поймаете себя на том, что беспокоитесь о «а что, если» и спрашиваете себя, достаточно ли сильна ваша вера, остановитесь.

Вы идете по дороге, по которой не хотите идти. Пересмотрите свою ситуацию. Подумайте об этом. Сделайте выбор, затем отступите и наблюдайте, как жизнь берет верх.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Шестерка Кубков.

Сосредоточьтесь на позитиве, Близнецы. Когда жизнь сейчас трудна, подумайте о более счастливых временах.

Они скоро вернутся к вам. У каждого бывает тяжелый день, и этот быстро пройдет.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Доверяйте своему внутреннему голосу. Иногда можно спросить так много людей, что они думают, что только вызывает замешательство.

Будьте сильными в себе. Вы знаете, чего хотите и что вам нужно. Имейте веру в себя.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Луна.

Незнание может быть таким пугающим, но то, что вы не знаете исхода дела, не означает, что произойдет что-то зловещее.

Напротив, незнание — это приглашение действовать с верой.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернутая.

Когда вас лишили контроля над ситуацией, вы можете почувствовать разочарование и бессилие, но думайте об этом позитивно.

Вы сняты с ответственности. Вам не нужны определенные вещи в вашей жизни. Это был один из них.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Четверка Мечей.

Обдумайте все как следует. Возможно, сейчас у вас в огне слишком много утюгов, и вам нужно сосредоточиться на одном за раз.

Если вы чувствуете себя подавленным, остановитесь. Что является приоритетом? Обратите на это свое внимание.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей.

Честный труд всегда стоит затраченных усилий. Так что не позволяйте прокрастинации помешать вам сделать то, что, как вы считаете, важно сегодня.

Возможно, вы не чувствуете мотивации, но эмоции последуют, как только вы начнете.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Девятка Жезлов, перевернутая.

Каждый человек время от времени попадает в трудную ситуацию. Это часть человеческого опыта, Стрелец. Так почему бы не вознаградить себя тем, чего действительно хочется?

Если вы достигли своей цели, купите себе новый наряд или книгу, которую вы надеялись прочитать.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая.

Не будь таким упрямым, Козерог. Конечно, вы хотите по-своему, но иногда у Вселенной есть лучшие планы на ваше время и энергию.

Вы можете сказать, что вы считаете это важным, но что-то другое потребует большего из того, что вы можете предложить, и на это есть веская причина.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Башня.

Никто не может предсказать удачу. Это просто случается.

Возможно, сейчас вы застигнуты врасплох, но этот урок подойдет для развития вашего характера и мудрости. В результате вы станете сильнее и способнее, чем когда-либо прежде.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Четверка Пентаклей.

Вы — менеджер своей жизни.

Возможно, вы не воспринимаете это так, но когда вы делаете разумный выбор и берете на себя ответственность за свою реакцию, ничто не может застать вас врасплох.

Источник: yourtango.

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