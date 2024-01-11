Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС України, уночі росіяни вдарили двома ракетами по Мирнограду Донецької області.

Як наслідок - пошкоджений багатоквартирний будинок і заклад освіти.

Крім того, за минулу добу поліція задокументувала 13 ворожих атак по території області. Ворожа рамія обстріляла міста Авдіївка, Залізне, Курахове, селище Гродівка, села Бердичі, Новоселівка Перша, Орлівка.

«У Залізному внаслідок артилерійського обстрілу загинув чоловік», - повідомили в поліції трагічні наслідки обстрілів.

Нагадаємо, що росіяни також завдали чергового ракетного удару по Харкову. Під вогонь потрапив готель, в якому перебували іноземні журналісти.

Наразі відомо про 13 постраждалих. Серед них — двоє журналістів турецької агенції, які проживали в готелі та висвітлювали наслідки збройної агресії росії проти України.

10 людей знаходяться в лікарні, троє — отримали медичну допомогу на місці.

Відомо, що стан однієї людини критичний.

Попередньо, росіяни обстріляли місто ракетами С-300.

Останні новини України:

Боєць ЗСУ попередив українців про ще одну небезпеку.

Жахливий удар по Харкову - оновлені дані щодо постраждалих.

Що Путін міг пообіцяти Ердогану - стосується Криму.