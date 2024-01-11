З січня українці будуть зобов'язані внести третій платіж за газ, охоплюючи вартість газу, його доставку та утримання внутрішньобудинкових систем. Компанія "Газмережі", що є дочірньою структурою "Нафтогазу", вже визначила вартість обслуговування внутрішньобудинкових систем.

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Сума платежу на 2024 рік буде залежати від конкретного будинку та місця проживання, коливаючись від 108 до 959,7 гривень на рік у більшості регіонів. Інформацію про вартість обслуговування для конкретної адреси можна знайти на веб-сайті "Газмережі".

Наприклад, мешканці будинку за адресою бульвар Олександрійський, 75/25 у місті Біла Церква повинні сплатити 103,93 гривень цього року, тоді як власник будинку на Олександрівський, 31/33 у цьому місті повинен внести платіж у розмірі 729,07 гривень. Плата за обслуговування внутрішньобудинкових мереж зменшується зі збільшенням кількості квартир у будинку.

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Обслуговування включає в себе огляд газопроводу, перевірку на щільність, випробування під тиском, а також технічне обслуговування газового обладнання та запірних пристроїв. Все це спрямовано на забезпечення безпечного використання газу. До 5 січня 2024 року оператори оприлюднили вартість технічного обслуговування для кожного багатоповерхового будинку та графік проведення техоглядів на своїх веб-сайтах.

Наприклад, "Полтавагаз" розрахував вартість робіт для будинку з 36 квартир, що становить 5600 гривень. Кожен мешканець повинен сплатити 155,5 гривень одноразово або щомісяця по 25,9 гривень протягом 6 місяців. Ціна залежить від різних чинників, таких як стан обладнання та мережі.

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