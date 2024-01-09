Процедура отримання знижки за газ є простою. Крім того, на неї мають право всі українці, але за однієї умови.

В Україні громадяни можуть скористатися можливістю отримати знижку на газ та зменшити будь-яку суму в платіжках на 1%. Це можуть зробити абсолютно всі українці, але тільки за однієї умови. Про це йдеться в поясненні НАК "Нафтогаз України".

Зокрема знижку можуть отримати ті, хто вчасно сплачуватимуть за паливо. Процедура отримання знижки є простою: споживачі газу повинні оплатити рахунок за допомогою онлайн-сервісу компанії до 15 числа кожного місяця, після чого знижка буде автоматично застосована наступного розрахункового місяця.

Представники компанії наголосили, що вчасні платежі є важливим елементом стабільного забезпечення населення газом та сприяють підтримці економіки країни через сплачені податки.

Вартість кубометра газу в листопаді може коливатися від 7,70 до 9,99 гривень, залежно від постачальника. Зазначено, що в семи постачальників ціна кубометра нижча за 8 гривень, тоді як у п'яти - вища.

Більшість українських побутових споживачів газу (приблизно 98%) є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз України", яка пропонує гарантовану ціну на рівні 7,96 гривень за кубометр.

Також варто відзначити, що у 2024 році в Україні зміняться суми у платіжках за доставку (розподіл) газу, оскільки базою для нарахування цієї плати стануть обсяги споживання газу протягом попереднього газового року, тобто з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року.

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