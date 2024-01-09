Процедура получения скидки за газ проста. Кроме того, на нее имеют право все украинцы, но при одном условии.

В Украине граждане могут воспользоваться возможностью получить скидку на газ и снизить любую сумму в платежках на 1%. Это могут сделать абсолютно все украинцы, но только при одном условии. Об этом идет речь в объяснении НАК "Нафтогаз Украины".

В частности, скидку могут получить те, кто вовремя будет платить за топливо. Процедура получения скидки проста: потребители газа должны оплатить счет с помощью онлайн-сервиса компании до 15 числа каждого месяца, после чего скидка будет автоматически применена в следующем расчетном месяце.

Представители компании подчеркнули, что своевременные платежи являются важным элементом стабильного обеспечения населения газом и способствуют поддержке экономики страны через уплаченные налоги.

Стоимость кубометра газа в ноябре может варьироваться от 7,70 до 9,99 гривен, в зависимости от поставщика. Отмечено, что у семи поставщиков цена кубометра ниже 8 гривен, тогда как у пяти - выше.

Большинство украинских бытовых потребителей газа (примерно 98%) являются клиентами газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины", которая предлагает гарантированную цену на уровне 7,96 гривен за кубометр.

Также следует отметить, что в 2024 году в Украине изменятся суммы в платежках за доставку (распределение) газа, поскольку базой для начисления этой платы станут объемы потребления газа в течение предыдущего газового года, то есть с 1 октября 2022 по 30 сентября 2023 года.

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