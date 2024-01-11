Сумма платежа на 2024 год будет зависеть от конкретного дома и места жительства.

С января украинцы будут обязаны внести третий платеж за газ, охватывая стоимость газа, его доставку и содержание внутридомовых систем. Компания "Газсети", являющаяся дочерней структурой "Нафтогаза", уже определила стоимость обслуживания внутридомовых систем.

Сумма платежа на 2024 год будет зависеть от конкретного дома и места жительства, колеблясь от 108 до 959,7 гривен в год в большинстве регионов. Информацию о стоимости обслуживания для конкретного адреса можно найти на веб-сайте "Газсети".

К примеру, жильцы дома по адресу бульвар Александрийский, 75/25 в городе Белая Церковь должны оплатить 103,93 гривен в этом году, тогда как владелец дома на Александровский, 31/33 в этом городе должен внести платеж в размере 729,07 гривен. Плата за обслуживание внутридомовых сетей уменьшается с увеличением количества квартир в доме.

Обслуживание включает осмотр газопровода, проверку на плотность, испытания под давлением, а также техническое обслуживание газового оборудования и запорных устройств. Все это направлено на обеспечение безопасного использования газа. До 5 января 2024 операторы обнародовали стоимость технического обслуживания для каждого многоэтажного дома и график проведения техосмотров на своих веб-сайтах.

Например, "Полтавагаз" рассчитал стоимость работ для дома из 36 квартир, что составляет 5600 гривен. Каждый житель должен оплатить 155,5 гривен единовременно или ежемесячно по 25,9 гривен в течение 6 месяцев. Цена зависит от разных факторов, таких как состояние оборудования и сети.

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