Уряд вирішив відновити нарахування штрафів для громадян, які не сплатили за житлово-комунальні послуги.

Кабінет міністрів прийняв рішення відмінити заборону на відключення електропостачання та нарахування пені за несплату комунальних послуг, за винятком територій, де тривають бойові дії. Про це йдеться у постанові №1405 від 29 грудня 2023 року.

Уряд вирішив відновити нарахування штрафів для громадян, які не внесли оплату за житлово-комунальні послуги, і дозволив стягувати заборгованість через суд. Крім того, можливе відключення комунальних послуг для тих, хто не виконав свої фінансові зобов'язання.

Мораторій на відключення комунальних послуг діятиме лише на тимчасово окупованих територіях та місцях, де тривають бойові дії — перелік цих громад затверджує Міністерство з питань реінтеграції.

Крім того, абонентам не відключатимуть житлово-комунальні послуги за борги, якщо нерухоме майно споживача пошкодили внаслідок бойових дій.

Про такі випадки власник нерухомості має окремо проінформувати відповідного виконавця комунальної послуги.

Мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості для населення у разі несплати був введений 5 березня 2022 року.

За прогнозами Нацбанку України, мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасовано лише у 2025 році.

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