В Україні запроваджено новий платіж за газ, який розраховується на основі перерахунку на місяць. Розмір цього платежу залежить від типу будинку та обсягу газового обладнання. Платежі передбачають оплату обслуговування інфраструктури всередині будинку, пише НКРЕКП.

Для користування цією послугою не потрібно укладати контракт, адже його вважають підписаним, якщо послуга була надана. Тим не менше, компанії зобов'язані розміщувати контракти на своїх веб-сайтах до 5 січня.

Вартість технічного обслуговування для кожного багатоповерхового будинку та графік проведення техоглядів будуть розміщені на сайтах операторів до 5 січня 2024 року. Розмір становить близько 25-50 грн. Прикладом вартості робіт для будинку на 36 квартир подається інформація від "Полтавагазу", де вартість робіт складає 5600 грн. З цієї суми кожна квартира може сплатити 155,5 грн разово або щомісячно по 25,9 грн протягом 6 місяців, залежно від різних факторів, таких як стан обладнання та мережі.

З 1 січня українцям також буде перераховано платіжки за доставку газу. Ті, хто минулого року споживали більше газу, оплатитимуть вищі суми за його доставку. Хоча тариф на доставку залишається незмінним, суми в рахунках будуть скориговані відповідно до реального споживання.

У 2024 році тариф на доставку газу в Україну залишився незмінним. Залежно від регіону, громадяни повинні будуть платити від 0,38 грн до 2,39 грн за кожен кубометр газу. Найвищі тарифи зафіксовані у Гадячі, Ужгороді, Лубнах, Миколаєві, Харкові та Чернівцях, а найнижчий - у Києві.

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