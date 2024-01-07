В Украине введен новый платеж за газ, рассчитываемый на основе перерасчета на месяц. Размер этого платежа зависит от типа дома и объема газового оборудования. Платежи подразумевают оплату обслуживания инфраструктуры внутри дома, пишет НКРЭКП.

Для пользования этой услугой не нужно заключать контракт, ведь он считается подписанным, если услуга была предоставлена. Тем не менее, компании обязаны размещать контракты на своих веб-сайтах до 5 января.

Стоимость технического обслуживания для каждого многоэтажного дома и график проведения техосмотров будут размещены на сайтах операторов до 5 января 2024 года. Размер составляет около 25-50 грн. Примером стоимости работ для дома на 36 квартир подается информация от "Полтавагаза", где стоимость работ составляет 5600 грн. Из этой суммы каждая квартира может оплатить 155,5 грн. разово или ежемесячно по 25,9 грн. в течение 6 месяцев, в зависимости от различных факторов, таких как состояние оборудования и сети.

С 1 января украинцам также будут перечислены платежки за доставку газа. Те, кто в прошлом году потреблял больше газа, будут оплатить более высокие суммы за его доставку. Хотя тариф на доставку остается неизменным, суммы в счетах будут скорректированы в соответствии с реальным потреблением.

В 2024 году тариф на доставку газа в Украину остался прежним. В зависимости от региона граждане должны будут платить от 0,38 грн до 2,39 грн за каждый кубометр газа. Самые высокие тарифы зафиксированы в Гадяче, Ужгороде, Лубнах, Николаеве, Харькове и Черновцах, а самый низкий – в Киеве.

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