Правительство решило возобновить начисление штрафов для граждан, не внесших оплату за жилищно-коммунальные услуги.

Кабинет министров принял решение отменить запрет на отключение электроснабжения и начисления пени за неуплату коммунальных услуг, за исключением территорий, где продолжаются боевые действия. Об этом говорится в постановлении №1405 от 29 декабря 2023 года.

Правительство решило возобновить начисление штрафов для граждан, не внесших оплату за жилищно-коммунальные услуги, и разрешило взимать задолженность через суд. Кроме того, возможно отключение коммунальных услуг для тех, кто не выполнил свои финансовые обязательства.

Мораторий на отключение коммунальных услуг будет действовать только на временно оккупированных территориях и местах, где продолжаются боевые действия — перечень этих общин утверждает Министерство по реинтеграции.

Кроме того, абонентам не будут отключать жилищно-коммунальные услуги за долги, если недвижимое имущество потребителя было повреждено в результате боевых действий.

О таких случаях владелец недвижимости должен отдельно проинформировать соответствующего исполнителя коммунальной услуги.

Мораторий на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности населению в случае неуплаты был введен 5 марта 2022 года.

По прогнозам Нацбанка Украины, мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменен только в 2025 году.

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