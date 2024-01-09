Згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області, пише Politeka.net.

Раніше Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що інтенсивні бойові дії на цьому напрямку розпочалися у жовтні 2023 року, і відтоді тут ні на день не вщухає жорстка боротьба. Зокрема, ворог здійснює штурми у районі Синьківки з метою подальшого блокування Куп'янська.

У свою чергу боєць батальйону "Айдар" Стніслав "Осман" Бунятов повідомив що на Лимані Першому (Куп’янський район Харківської області) росіяни за три місяці проводять шосту ротацію.

«По перехопленням, санітарні втрати ворога в підрозділах досягають 70-80%, проте радіти нічому, міняти є ким і тиснути вони будуть доти, доки ми не змінимо оборону на штурм», - зазначив захисник.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни попереджали, що російські війська готуються до наступу на Куп'янськ найближчими тижнями, і, ймовірно, мають для цього достатньо сил.

"Російські сили можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська (Харківська область) найближчими тижнями й мати в цьому районі угруповання сил, яке, очевидно, менш деградувало, ніж російські угруповання, відповідальні за наступальні зусилля в інших місцях на сході України", - йшлося у звіті ISW за 5 січня.

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