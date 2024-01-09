Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, на Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага возле Синьковки Харьковской области, пишет Politeka.net .

Ранее Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отметил, что интенсивные боевые действия на этом направлении начались в октябре 2023 года, и с тех пор здесь ни на день не утихает жесткая борьба. В частности, враг совершает штурмы в районе Синьковки с целью дальнейшего блокирования Купянска.

В свою очередь боец ​​батальона "Айдар" Стнислав "Осман" Бунятов сообщил, что на Лимане Первом (Купянский район Харьковской области) россияне за три месяца проводят шестую ротацию.

«По перехватам, санитарные потери врага в подразделениях достигают 70-80%, однако радоваться нечему, менять есть кем и давить они будут до тех пор, пока мы не изменим оборону на штурм», - указал защитник.

Ранее аналитики Института изучения войны предупреждали, что российские войска готовятся к наступлению на Купянск в ближайшие недели, и, вероятно, имеют для этого достаточно сил.

"Российские силы могут активизировать усилия по захвату Купянска (Харьковская область) в ближайшие недели и иметь в этом районе группировку сил, которая, очевидно, менее деградировала, чем российские группировки, ответственные за наступательные усилия в других местах на востоке Украины" , - говорилось в отчете ISW за 5 января.

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