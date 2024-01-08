Розширте свій світогляд і думайте нестандартно! Коли Сонце, що вселяє впевненість, у Козерозі поєднується з винахідливим і оригінальним Ураном у Тельці, спалахує іскра можливостей.

Перший крок? Перестаньте зосереджуватися на тому, що ви могли б зробити, і почніть робити якісь мікродії. Це справді той випадок, коли ви не знаєте, що може статися, якщо не спробуєте.

Гороскоп на тиждень Овен (21 березня-19 квітня) на 8-14 січня.

Молодий місяць у Козерозі в четвер, 11 січня, є важливою подією для Овна, оскільки він потрапляє у ваш десятий будинок кар'єрних амбіцій та успіху! У професійному плані це може бути один із мотивуючих днів у році. (Майже) не має значення, чи тиняєтеся ви на роботі або переслідуєте високі цілі.

Телець (20 квітня – 20 травня) гороскоп на тиждень на 8-14 січня

Як би ви не любили постійний розпорядок дня, Телець, вам не терпиться щось змінити у четвер, 11 січня. Коли молодик у Козерозі активізує ваш дев'ятий будинок глобальних пригод, пристрасть до подорожей може досягти невгамовного рівня. Деяким Бикам просто потрібно буде зібрати сумку і вирушити КУДИ-ТО в найближчі два тижні. Якщо ви не можете зробити нічого більшого, ніж просто відпочити, ви завжди можете мріяти та планувати. Подивіться улюблених блогерів, блогерів-мандрівників або користувачів Instagram і дозвольте фантазіям розпочатися всерйоз.

Гороскоп на тиждень Близнюки (21 травня-20 червня) на 8-14 січня.

Як ви хочете, щоб вас любили, Близнюки? Можливо, вам доведеться висловити це в четвер, 11 січня, коли перший молодик 2024 року приземлиться в Козерозі і запалить пілотне світло у вашому сексуальному і спокусливому восьмому будинку. Незалежно від того, чи самотні ви, розмовляєте чи знаходитесь десь посередині, ви можете розраховувати на сплеск вашого романтичного життя цього тижня. Але в знаку заземленого, орієнтованого на майбутнє Морського цапа ця місячна дає вказівку: будьте активні! Ви повинні чітко розуміти, як ви хочете, щоб вас любили.

Рак (21 червня-22 липня) гороскоп на тиждень на 8-14 січня

Якби «особистий простір» можна було продати на ринку нерухомості, ти вже став би мільярдером, Раку. Але ви, можливо, захочете відмовитися від частини цих психічних квадратних метрів цього четверга, 11 січня. Перший повний місяць 2024 року настане в Козерозі, принісши вам потужну хвилю потенціалу партнерства. Неприв'язаних крабів може раптово охопити новий сплеск оптимізму щодо повернення туди.

Лев (23 липня-22 серпня) гороскоп на тиждень на 8-14 січня.

Ви все ще розмірковуєте над тим, що вибрати для новорічної обіцянки? «Правильні» наміри можуть втілитись у життя у четвер, 11 січня, коли перший у році молодик настане у діяльному Козерозі та активізує ваш систематичний шостий будинок. Ви чули старе кліше про те, що якщо ви не можете планувати, ви плануєте зазнати невдачі. Прийміть це хоча б трохи близько до серця. Цей місячний витяг спрямований на підвищення ефективності, і вам слід почати з основ. Ви їсте їжу, яка живить вашу енергію?

Гороскоп на тиждень для Діви (23 серпня-22 вересня) на 8-14 січня.

Ви вкрадете будь-яку сцену, в яку увійдете цього четверга, 11 січня, Діво, незалежно від того, чи сидите ви з «зачіскою і макіяжем» або поводитеся невимушено та природно. За це ви можете подякувати першому молодикові 2024 року, який приземлиться в Козерозі та вашому п'ятому будинку, що сприяє славі. Для деяких Дів ця новина буде хвилюючою, а інші можуть здригнутися у ваших (веганських) чоботях з хутряним оздобленням. Але ви знаходитесь у центрі уваги, тому відправте свого внутрішнього перфекціоніста до крісла тайм-ауту.

Терези (23 вересня-22 жовтня) гороскоп на тиждень на 8-14 січня

Терези, цього тижня приділіть пріоритетну увагу дому та сім'ї, особливо в четвер, 11 січня, коли перший молодик 2024 року настане в Козерозі. Ні, можливо, ви не перебуваєте в настрої «вгору і вперед», коли ла Місяць посилає промені у ваш затишний четвертий будинок, і це нормально. Зараз сезон знаходження будинку, і не потрібно виправдовуватися, що сидите в пухнастих капцях та синельному халаті, попиваєте чай і притискаєте кота. Але поки ви перебуваєте в режимі розслаблення, дозвольте своєму розуму мріяти про можливості.

Гороскоп на тиждень Скорпіон (23 жовтня-21 листопада) на 8-14 січня.

Молодий місяць у Козерозі активує ваш вербальний третій будинок. Ці промені приносять ясність у ваші розумові процеси і надають більше серйозності вашому стилю спілкування. Якщо останнім часом вам було важко сформулювати свою точку зору (особливо у зв'язку з ретроградним Меркурієм наприкінці грудня), цей прагматичний місяць може надихнути на ефективніші повідомлення.

Гороскоп на тиждень Стрілець (22 листопада-21 грудня) на 8-14 січня.

Цього четверга, 11 січня, з'являться захоплюючі фінансові новини, оскільки молодик у знаку високих досягнень у Козерозі електрифікує ваш другий будинок грошей та безпеки. Звичайно, ваш знак «люди насамперед» можуть віддавати пріоритет ряду речей над балансом на вашому банківському рахунку, але не помиляйтеся: навіть ваш вільний знак більше задоволений великою кількістю, ніж маленьким, що лякає. Цей місячний підйом є гарною ознакою початку 2024 року на процвітаючій ноті, але формула не є чарівною.

Козеріг (22 грудня-18 січня) гороскоп на тиждень на 8-14 січня.

1 січня могло стати згасаючим спогадом, але четвер, 11 січня, знаменує собою ще один, можливо, потужніший початок вашого нового року! Це день першого молодика 2024 року в Козерозі, який наповнить ваш перший будинок самоідентичності — і решту, якщо вже на те пішло! (30 грудня у вашому знаку буде другий молодик, а також пара повних місяців у Козерозі 21 червня та 21 липня, що зробить цей рік ТАКИМ сильним для вас!)

Гороскоп на тиждень для Водолія (20 січня-18 лютого) на 8-14 січня.

У четвер, 11 січня, коли молодик у Козерозі з м'яким стукотом приземлиться у вашому дванадцятому будинку зцілення. Всі молодики пов'язані з новим початком, і це — у вашій інтроспективній сфері — може, нарешті, допомогти вам звільнитися від приреченої на провал моделі поведінки (або буквальної ситуації), яка стримує вас.

Риби (19 лютого-20 березня) гороскоп на тиждень на 8-14 січня

У четвер, 11 січня, молодик у Козерозі пожвавлює ваш одинадцятий будинок товариства та технологій, поміщаючи вас у центр "вуля, що гуде". Кожен молодик дає шанс почати все спочатку, і це може розкрити недостатню частину головоломки для команди Риб або допомогти вам зібрати найщиріший загін.

Джерело: astrostyle.

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