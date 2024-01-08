Расширьте свой кругозор и думайте нестандартно! Когда вселяющее уверенность Солнце в Козероге объединяется с изобретательным и оригинальным Ураном в Тельце, загорается искра возможностей.

Первый шаг? Перестаньте сосредотачиваться на том, что вы «могли бы» сделать, и начните предпринимать какие-то микродействия. Это действительно тот случай, когда вы не знаете, что может случиться, если не попробуете.

Гороскоп на неделю Овен (21 марта-19 апреля) на 8-14 января.

Новолуние в Козероге в четверг, 11 января, является важным событием для Овна, поскольку оно попадает в ваш десятый дом карьерных амбиций и успеха! В профессиональном плане это может быть один из самых мотивирующих дней в году. (Почти) не имеет значения, слоняетесь ли вы на работе или преследуете высокие цели.

Телец (20 апреля – 20 мая) гороскоп на неделю на 8-14 января

Как бы вы ни любили постоянный распорядок дня, Телец, вам не терпится что-то изменить в четверг, 11 января. Когда новолуние в Козероге активизирует ваш девятый дом глобальных приключений, страсть к путешествиям может достичь неутолимого уровня. Некоторым Быкам просто нужно будет собрать сумку и отправиться КУДА-ТО в ближайшие две недели. Если вы не можете сделать ничего большего, чем просто отдохнуть, вы всегда можете мечтать и планировать. Посмотрите любимых блоггеров, блоггеров-путешественников или пользователей Instagram и позвольте фантазиям начаться всерьез.

Гороскоп на неделю Близнецы (21 мая-20 июня) на 8-14 января.

Как вы хотите, чтобы вас любили, Близнецы? Возможно, вам придется высказать это в четверг, 11 января, когда первое новолуние 2024 года приземлится в Козероге и зажжет пилотный свет в вашем сексуальном и соблазнительном восьмом доме. Независимо от того, одиноки ли вы, разговариваете или находитесь где-то посередине, вы можете рассчитывать на всплеск вашей романтической жизни на этой неделе. Но в знаке заземленного, ориентированного на будущее Морского Козла эта лунация дает указание: будьте активны! Вы должны четко понимать, как вы хотите, чтобы вас любили.

Рак (21 июня-22 июля) гороскоп на неделю на 8-14 января

Если бы «личное пространство» можно было продать на рынке недвижимости, ты бы уже стал миллиардером, Рак. Но вы, возможно, захотите отказаться от части этих психических квадратных метров в этот четверг, 11 января. Первое полнолуние 2024 года наступит в Козероге, принеся вам мощную волну потенциала партнерства. Непривязанных крабов может внезапно охватить новый всплеск оптимизма по поводу возвращения туда.

Лев (23 июля-22 августа) гороскоп на неделю на 8-14 января.

Все еще размышляете над тем, что выбрать для новогоднего обещания? «Правильные» намерения могут воплотиться в жизнь в четверг, 11 января, когда первое в году новолуние наступит в деятельном Козероге и активизирует ваш систематический шестой дом. Вы слышали старое клише о том, что если вы не можете планировать, вы планируете потерпеть неудачу. Примите это хотя бы немного близко к сердцу. Этот лунный подъемник направлен на повышение эффективности, и вам следует начать с основ. Вы едите пищу, которая питает вашу энергию?

Гороскоп на неделю для Девы (23 августа-22 сентября) на 8-14 января.

Вы украдете любую сцену, в которую войдете в этот четверг, 11 января, Дева, независимо от того, сидите ли вы с «прической и макияжем» или ведете себя непринужденно и естественно. За это вы можете поблагодарить первое новолуние 2024 года, которое приземлится в Козероге и вашем пятом доме, способствующем славе. Для некоторых Дев эта новость будет волнующей, а другие могут содрогнуться в ваших (веганских) сапогах с меховой отделкой. Но вы находитесь в центре внимания, поэтому отправьте своего внутреннего перфекциониста в кресло тайм-аута.

Весы (23 сентября-22 октября) гороскоп на неделю на 8-14 января

Весы, на этой неделе уделите приоритетное внимание дому и семье, особенно в четверг, 11 января, когда первое новолуние 2024 года наступит в Козероге. Нет, возможно, вы не находитесь в настроении «вверх и вперед», когда ла Луна посылает лучи в ваш уютный четвертый дом, и это нормально. Сейчас сезон нахождения дома, и не нужно оправдываться, что сидите в пушистых тапочках и синельном халате, попиваете чай и прижимаете кота. Но пока вы находитесь в режиме расслабления, позвольте своему разуму мечтать о возможностях.

Гороскоп на неделю Скорпион (23 октября-21 ноября) на 8-14 января.

Новолуние в Козероге активирует ваш вербальный третий дом. Эти лучи привносят ясность в ваши мыслительные процессы и придают больше серьезности вашему стилю общения. Если в последнее время вам было трудно сформулировать свою точку зрения (особенно в связи с ретроградным Меркурием в конце декабря), эта прагматичная луна может вдохновить на более эффективные сообщения.

Гороскоп на неделю Стрелец (22 ноября-21 декабря) на 8-14 января.

В этот четверг, 11 января, появятся захватывающие финансовые новости, поскольку новолуние в знаке высоких достижений в Козероге электрифицирует ваш второй дом денег и безопасности. Конечно, ваш знак «люди прежде всего» могут отдавать приоритет ряду вещей над балансом на вашем банковском счете, но не заблуждайтесь: даже ваш вольный знак больше доволен большим количеством, чем пугающе маленьким. Этот лунный подъем служит хорошим предзнаменованием начала 2024 года на процветающей ноте, но формула не является волшебной.

Козерог (22 декабря-18 января) гороскоп на неделю на 8-14 января.

1 января могло стать угасающим воспоминанием, но четверг, 11 января, знаменует собой еще одно, возможно, более мощное начало вашего нового года! Это день первого новолуния 2024 года в Козероге, который наполнит ваш первый дом самоидентичности — и всего остального, если уж на то пошло! (30 декабря в вашем знаке будет второе новолуние, а также пара полнолуний в Козероге 21 июня и 21 июля, что сделает этот год ТАКИМ сильным для вас!)

Гороскоп на неделю для Водолея (20 января-18 февраля) на 8-14 января.

В четверг, 11 января, когда новолуние в Козероге с мягким стуком приземлится в вашем двенадцатом доме исцеления. Все новолуния связаны с новым началом, и это — в вашей самой интроспективной сфере — может, наконец, помочь вам освободиться от обреченной на провал модели поведения (или буквальной ситуации), которая сдерживает вас.

Рыбы (19 февраля-20 марта) гороскоп на неделю на 8-14 января

В четверг, 11 января, новолуние в Козероге оживляет ваш одиннадцатый дом общества и технологий, помещая вас в центр "гудящего улья". Каждое новолуние дает шанс начать все сначала, и это может раскрыть недостающую часть головоломки для команды Рыб или помочь вам собрать самый душевный отряд.

Источник: astrostyle.

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