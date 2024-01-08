Тоня Матвієнко наголосила, що вона впевнена в тому, що її чоловік також не планує ще дітей з огляду на обставини.

Тоня Матвієнко українська співачка висловила свою позицію щодо можливості ще мати дітей. У відвертому інтерв'ю вона зізналася, що не замислюється про додаткові нащадки, оскільки в неї зараз інші пріоритети в житті після раптової втрати мами.

Крім того, виконавиця наголосила, що вік та відповідальності не дозволяють їй розглядати питання про дітей зараз. Вона висловила побоювання з приводу свого здоров'я, зазначивши, що їй уже за 40, і вона має зобов'язання і необхідність часто подорожувати, що піклується про дітей складним завданням.

"Ні, ніякі діти. Я своє вже все вистачить. Це ж здоров'я, мені вже за 40. Треба про себе трохи подумати. Я тоді розвалюся, якщо буде ще одна дитина. Дайте мені зібратися. Волосся випадає, я худну кожен день" - Заявила Матвієнко. Вона зауважила, що через стрес після втрати мами різко скинула понад десять кг.

Відповідаючи на запитання ведучого про те, чи не заперечує її чоловік, музикант Арсен Мірзоян проти цього рішення, Тоня Матвієнко наголосила, що вона впевнена в тому, що її чоловік також не планує ще дітей, враховуючи відповідальність перед дітьми від його першого шлюбу.

"Він не захоче. Бо ж у нього ще від першого шлюбу два сини. Це ж треба їх забезпечувати, це ж не іграшки" – додала Матвієнко.

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