Тоня Матвиенко подчеркнула, что она уверена в том, что ее муж также не планирует еще детей, учитывая обстоятельства.

Тоня Матвиенко украинская певица, высказала свою позицию относительно возможности еще иметь детей. В откровенном интервью она призналась, что не задумывается о дополнительных потомках, так как у нее сейчас другие приоритеты в жизни после внезапной потери мамы.

Кроме того, исполнительница подчеркнула, что возраст и ответственности не позволяют ей рассматривать вопрос о детях сейчас. Она выразила опасения по поводу своего здоровья, отметив, что ей уже за 40, и у нее есть обязательства и необходимость часто путешествовать, что делает заботу о детях сложной задачей.

"Нет, никакие дети. Я свое уже, все, хватит. Это же здоровье, мне уже за 40. Надо о себе немного подумать. Я тогда развалюсь, если будет еще один ребенок. Дайте мне собраться. Волосы выпадают, я худею каждый день" - заявила Матвиенко. Она подметила, что из-за стресса после потери мамы резко сбросила более десяти кг.

Отвечая на вопрос ведущего о том, не возражает ли ее муж, музыкант Арсен Мирзоян, против этого решения, Тоня Матвиенко подчеркнула, что она уверена в том, что ее муж также не планирует еще детей, учитывая ответственность перед детьми от его первого брака.

"Он не захочет. Потому что у него же еще от первого брака два сына. Это же надо всех их обеспечивать, это же не игрушки" - добавила Матвиенко.

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