Тоня Матвієнко розповіла про слова матері, які не наважувалася одразу відкрити публіці після втрати.

Тоня Матвієнко, яка раніше розповіла про помітне схуднення через стрес, вперше розкрила останні слова своєї матері, народної артистки України Ніни Матвієнко, у зворушливому інтерв'ю, що призвело до сліз. У відвертій бесіді дочка Ніни Митрофанівни дозволила опублікувати аудіоповідомлення, що містить останні слова її матері.

У записі народна артистка України ділилася тим, що її життя здавалося коротким, але воно завжди дивилося на неї зі щирим коханням. Важливо було зазначити, що вона завжди була відданою Батьківщині і закликала молитися за Україну.

"Поки заробляла, поки бігала, не встигла озирнутися, як вона закінчилася так швидко... Треба було щороку ходити перевірятися. Але ж нічого не боліло, чого перевірятися? " – спочатку зізналася Ніна Матвієнко у записі.

В аудіоповідомленні також звучало визнання в тому, що вона почувала себе вперше повненою дитиною України, висловлюючи ніжність та болючі переживання за батьківщину. Співачка закликала молитися за свою країну, висловлюючи повагу та любов до цієї святої землі.

"Якби могла, притиснула б до серця всю, всю, всю... Там стільки квітів для неї всередині, стільки ніжності та болю... Матінку" - також сказала Матвієнко у записі.

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