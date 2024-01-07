Тоня Матвиенко рассказала о словах матери, которые не решалась сразу открыть публике после потери.

Тоня Матвиенко, которая ранее рассказала о заметном похудении из-за стресса, впервые раскрыла последние слова своей матери, народной артистки Украины Нины Матвиенко, в трогательном интервью, приведшем к слезам. В откровенной беседе дочь Нины Митрофановны разрешила опубликовать аудиосообщение, содержащее последние слова ее матери.

В записи народная артистка Украины делилась тем, что ее жизнь казалась короткой, но она всегда смотрела на нее с искренней любовью. Важно было для нее отметить, что она всегда была преданной Родине и призвала молиться за Украину.

"Пока зарабатывала, пока бегала, не успела оглядеться, как она закончилась так быстро... Надо было мне каждый год ходить проверяться. Но ведь ничего не болело, чего же проверяться?" - сначала призналась Нина Матвиенко в записи.

В аудиосообщении также звучало признание в том, что она чувствовала себя впервые полноенным ребенком Украины, выражая нежность и болезненные переживания за родину. Певица призывала молиться за свою страну, выражая уважение и любовь к этой святой земле.

"Если бы могла, прижала бы к сердцу всю, всю, всю... Там столько цветов для нее внутри, столько нежности и боли... Матушку" - также сказала Матвиенко в записи.

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