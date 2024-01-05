Українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно розповіла про удочеріння двох дівчаток, зіткнулася з хейтом.

У новорічну ніч Наталя Могилевська ділиться радісною новиною: вона стала матір'ю двох дівчаток, сестер, яких вона всиновила. Дівчаткам було 10 та 2 роки відповідно на момент ухвалення рішення артисткою про усиновлення. Однак цей важливий крок викликав неоднозначні реакції, у тому числі негативні коментарі та хейт на адресу співачки.

Навіть під новим постом Могилевської про важкі дні через обстріл окупантів вона зіткнулася з негативом від групи українців і дала свій коментар.

«А що щодо дівчат, яких удочерила, то якби хотіла піаром не було це все, якось» - заявила одна з користувачів мережі.

Могилевська відповіла: «Саме тому я й мовчала два роки, бо дуже хотіла пропіаритись. Мене бентежить зневіра людей. Навіть такі новини викликають недовіру та негатив» - написала артистка.

У мережі багато хто також підтримав Наталію і з повагою поставилися до такої важливої ​​новини:

«Навіщо таке писати 😡 у дівчаток є сім'я і це головне; Не звертайте уваги. Це не від великого розуму... це від малої душі! Пишаюся вами. Дай Бог вашій родині найкращого; Наталочко, терпіння, сили та мужності, не звертай уваги на таких людей».

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