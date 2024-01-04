В Україні частина громадян може отримати знижку на оплату комунальних послуг.

Деякі громадяни України можуть економити на комунальних послугах, оскільки у них передбачена пільга у розмірі 50% вартості оплати за такі послуги. Про це повідомляється у пресрелізі Пенсійного фонду України.

Ця пільга стосується жінок, які втратили чоловіків-захисників України. Таким чином, вдови можуть скористатися знижкою у половину вартості газу, електроенергії, опалення, а також послуг з водопостачання та вивозу сміття, управління багатоквартирним будинком, твердого палива та внесків у ОСББ.

При розрахунках плати за опалення та використання житла, площа, на яку поширюється знижка, становить 21 квадратний метр на кожного постійного мешканця, який має право на пільгу. Також надається додатково 10,5 квадратних метрів на всю сім'ю.

У випадку, якщо вдова українського силовика непрацездатна і проживає у сім'ї з непрацездатних осіб, вона може отримати 50% знижки за використання газу для опалення житла. Пільга передбачена на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 квадратних метра на кожного члена сім'ї та 21 квадратний метр додатково).

Надання пільги не залежить від середньомісячного доходу вдови, виду її житла чи форми власності на нього.

Серед пільг для українських військовослужбовців визначено такі:

учасники бойових дій – 75%;

особи з інвалідністю внаслідок війни – 100%;

члени сімей загиблих – 50%.

Особи, які мають право на отримання знижок на оплату комунальних послуг, повинні подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України.

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