В Украине часть граждан может получить скидку на оплату коммунальных услуг.

Некоторые граждане Украины могут экономить на коммунальных услугах, поскольку у них предусмотрена льгота в размере 50% стоимости оплаты за такие услуги. Об этом сообщается в прессрелизе Пенсионного фонда Украины.

Эта льгота касается женщин, потерявших мужчин-защитников Украины. Таким образом, вдовы могут воспользоваться скидкой в ​​половину стоимости газа, электроэнергии, отопления, а также услуг по водоснабжению и вывозу мусора, управлению многоквартирным домом, твердому топливу и вкладам в ОСМД.

При расчетах платы за отопление и использование жилья площадь, на которую распространяется скидка, составляет 21 квадратный метр на каждого постоянного жителя, имеющего право на льготу. Также предоставляется дополнительно 10,5 квадратных метров на всю семью.

В случае, если вдова украинского силовика нетрудоспособна и проживает в семье из нетрудоспособных лиц, она может получить 50% скидки за использование газа для отопления жилья. Льгота предусмотрена на двойной размер нормативной отапливаемой площади (42 квадратных метра на каждого члена семьи и 21 квадратный метр дополнительно).

Предоставление льготы не зависит от среднемесячного дохода вдовы, вида жилья или формы собственности на него.

Среди льгот для украинских военнослужащих определены следующие:

участники боевых действий – 75%;

лица с инвалидностью в результате войны – 100%;

члены семей погибших – 50%.

Лица, имеющие право на получение скидок на оплату коммунальных услуг, должны подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.

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