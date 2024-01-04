В Україні існує можливість отримання субсидії для оплати житлово-комунальних послуг від держави. Ця форма допомоги призначена для тих громадян, які не мають можливості самостійно виплачувати рахунки. Умови та розмір субсидії залежать від фінансового стану домогосподарства.

Про це детально повідомили у повіомленні Пенсійного фонду.

Визначено, що процес призначення та отримання субсидій регулюється законодавством. Пільга може надаватися незалежно від доходів чи з урахуванням їхнього рівня, в залежності від категорії особи.

Деякі категорії громадян, такі як багатодітні родини, ветерани чи постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС, можуть отримувати пільги згідно з чинним законодавством. Механізм призначення субсидії також чітко визначений законодавством. Важливо відзначити, що у випадку, якщо особа має право одночасно на субсидію та пільгу, вона повинна обрати один вид допомоги від держави.

Якщо громадянин вирішив отримувати пільгу замість субсидії, він повинен повідомити про це Пенсійний фонд. При цьому, якщо є бажання отримати субсидію, і якщо серед членів домогосподарства є особа, яка має право на пільгу та отримує її, субсидію призначать із наступного місяця після нарахування пільги, але не раніше місяця подання заяви.

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